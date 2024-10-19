Dulkadiroğlu'nda 4,4 Büyüklüğünde Deprem

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." bilgisini verdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına hemen başladığını bildirdi.

Çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.