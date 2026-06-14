Dulkadiroğlu'ndaki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dulkadiroğlu'ndaki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

14.06.2026 03:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'taki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karacasu Karaziyaret Mahallesi'ndeki Erkenez Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına 17 itfaiye arazözü, 15 su tankı, 85 personel ve çeşitli iş makineleriyle müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, müdahale sırasında bir fabrika işçisi ile bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Acil Durum, İş Kazası, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dulkadiroğlu'ndaki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Ege Üniversitesi’ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı Ege Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

03:56
Vancouver’a Türk damgası Sokaklar Türkiye sesleriyle inledi
Vancouver'a Türk damgası! Sokaklar Türkiye sesleriyle inledi
03:27
Fas’tan Brezilya’ya geçit yok
Fas'tan Brezilya'ya geçit yok
01:13
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu
00:11
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı Yok böyle bir son
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son
23:22
Savaşı bitirecek anlaşma İran’ı karıştırdı: Muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü
Savaşı bitirecek anlaşma İran'ı karıştırdı: Muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü
23:21
Alarmları kurun İşte Dünya Kupası’ndaki muhtemel 11’imiz
Alarmları kurun! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 04:18:18. #7.12#
SON DAKİKA: Dulkadiroğlu'ndaki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.