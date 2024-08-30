Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçileri şehit ve gazileri dualarla andı - Son Dakika
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Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçileri şehit ve gazileri dualarla andı

Dumlupınar Şehitliği\'nin ziyaretçileri şehit ve gazileri dualarla andı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklarda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

30.08.2024 16:16
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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklarda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'nci yılında, Dumlupınar Şehitliği'ne Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda kişi, şehit ve gaziler için dua etti.

Duygu dolu ziyaretlerin yaşandığı şehitliğe Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Küçükhüyük beldesinden gelen 42 yaşındaki Oktay Olcay Güney, AA muhabirine, binlerce askerin vatan için şehit olduğunu söyledi.

Ülkenin her yerinden insanın vatan için toprağa düştüğünü belirten Güney, "Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Çerkez'i hepsi buradalar. Ayırt etmeden bu vatan için ellerinden geleni yaptılar. İnsan buraya şöyle bir bakıyor, anlatılmaz yaşanır. Buraya gelerek bu duyguyu yaşamak lazım. Burayı anlatmak kelimelere sığmaz. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinden gelen 44 yaşındaki Zafer Mete ise her 30 Ağustos'ta düzenli olarak şehitliği ziyaret ettiklerini anlattı.

Törenlere, kutlamalara katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mete, şunları kaydetti:

"Motosiklet tutkunuyuz, kulübümüzle beraber geliyoruz. Böyle milli bayramlara katılmak bizim için önemli. Burada duygulanmamak elde değil. Şehitlerin isimlerini bir bir okuduk, gezdik. Atatürk Anıtı'nı gezdik. O günleri hayal etmek, neler yaşandığını düşünmek bizi duygulandırıyor."

Uşak'tan gelen Umut Savran da bu şehitliği ilk kez ziyaret ettiğini belirtti.

Yıllar önce kazanılan zaferin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Savran, "Üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen o ilk günkü heyecanı hissediyoruz. O yüzden de çok mutluyuz. Birçok insan hikayesi var. Mutlulukları, hüzünleri barındırıyor. Büyük bir zafer kazandılar. O zafer duygusunu hissedebilmek çok güzel." dedi.

Kaynak: AA

Dumlupınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçileri şehit ve gazileri dualarla andı - Son Dakika

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