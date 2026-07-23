Dunedin'de Güneş Tutulması Rezervasyonları Başladı - Son Dakika
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Dunedin'de Güneş Tutulması Rezervasyonları Başladı

23.07.2026 11:20
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22 Temmuz 2028'deki tam Güneş tutulması için Dunedin'deki oteller dolmaya başladı.

Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 22 Temmuz 2028'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması öncesinde otellerde rezervasyonlar iki yıl önceden dolmaya başladı.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, yaklaşık 850 yıl sonra bölgeden izlenebilecek ilk tam Güneş tutulması olacak doğa olayı, ülkenin güneyindeki Queenstown ile Dunedin arasında uzanan yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki bir hat boyunca etkili olacak.

Ay'ın 22 Temmuz 2028'de Güneş'in önünden geçmesiyle, tutulmanın görüleceği bölgeler 2 dakika 51 saniye boyunca gündüz vakti karanlığa bürünecek.

Dunedin'deki oteller, tutulmaya iki yıl olmasına rağmen yoğun rezervasyon talepleri almaya başladı. Kentteki Dunedin Leisure Lodge otelinin ücretsiz tutulma gözlüğü de içeren "Güneş tutulması paketi" tamamen doldu.

Dunedin Belediye Başkan Yardımcısı Cherry Lucas da tutulmanın kent için önemli bir turizm fırsatı oluşturduğunu belirterek, 130 bin nüfuslu kente yaklaşık 30 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini söyledi.

Yeni Zelanda'daki Tuhura Otago Müzesi Müdürü ve astronom Dr. Ian Griffin de Dunedin'in tutulmanın gözlemlenebileceği son büyük kara parçalarından biri olması nedeniyle dünyanın öne çıkan gözlem noktaları arasında yer alacağını ve insanların söz konusu bölgede ilk kez tam Güneş tutulmasına tanıklık edeceğini ifade etti.

Tam Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'in görünen yüzünü tamamen kapatması sonucu meydana geliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dunedin'de Güneş Tutulması Rezervasyonları Başladı - Son Dakika

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