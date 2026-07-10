Dünya 2026\'da En Sıcak Yıllardan Birini Yaşayacak

LOS ANGELES, 10 Temmuz (Xinhua) -- Dünya 2026 yılında kayıtlara geçen en sıcak ikinci haziran ayını yaşarken, küresel okyanus yüzeyi sıcaklıkları da tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne bağlı Ulusal Çevre Bilgi Merkezleri'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, hem Kuzey Kutup Bölgesi hem de Antarktika'da deniz buzu alanları ile ilgili ölçümler şimdiye kadar yapılan en düşük 10 ölçüm arasında yer alırken, küresel tropikal kasırga faaliyetleri ise ortalamanın üzerinde seyretti.

Haziran ayında küresel yüzey sıcaklıklarının 20. yüzyıl ortalamasının 1,09 santigrat derece üzerinde ölçülmesiyle, 2024'ün ardından kayıtlara geçen en sıcak ikinci haziran ayı yaşandı.

Dünyanın büyük bölümünde ortalamanın üzerinde sıcaklıkların etkili olduğu haziran ayı, birçok kıta ve bölgede en sıcak 10 haziran ayından biri olarak kaydedildi.

Veriler, 48 yıllık uydu kayıtlarına göre küresel deniz buzu alanlarının haziran ayı için en düşük dördüncü seviyesinde olduğunu ortaya koydu. 22,7 milyon kilometrekare olarak ölçülen deniz buzu alanlarının, 1991-2020 ortalamasına göre yaklaşık 2,02 milyon kilometrekare azaldığı belirlendi.

Ocak-haziran döneminde küresel yüzey sıcaklığı yıl içinde kaydedilen üçüncü en yüksek seviye olarak gerçekleşti. Ulusal Çevre Bilgi Merkezleri'nin Küresel Yıllık Sıcaklık Görünümü raporunda, 2026 yılının kayıtlara geçen en sıcak 5 yıl arasında yer alacağı öngörülüyor.