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Dünya Bankası, Arakanlı Müslümanlara 700 milyon dolar destek sağlayacak - Son Dakika
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Dünya Bankası, Arakanlı Müslümanlara 700 milyon dolar destek sağlayacak

Bangladeş Dışişleri Bakanı, Dünya Bankası'nın Arakanlı Müslümanlara 700 milyon dolarlık destek sağlayacağını açıkladı. Bu destek kapsamında 315 milyon dolar hibe olarak Arakanlı Müslüman mültecilere, 385 milyon dolar ise Cox's Bazar bölgesindeki topluluklara kredi olarak verilecek. Bangladeş, şu anda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Dünya Bankası, Arakanlı Müslümanlara 700 milyon dolar destek sağlayacak
23.01.2024 - 22:49,  Güncelleme: 22:52
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Bangladeş, Dünya Bankası'nın Arakanlı Müslümanların bulunduğu topluluklara 700 milyon dolar destek sağlayacağını bildirdi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud, düzenlediği basın toplantısında, Dünya Bankası tarafından sağlanacak 700 milyon doların 315 milyonunun Arakanlı Müslüman mülteciler için hibe, kalan 385 milyonun ise Cox's Bazar bölgesindeki topluluklara kredi olarak verileceğini açıkladı.

Dünya Bankası Bangladeş ve Butan Direktörü Abdoulaye Seck ile görüşmesinin ardından konuşan Mahmud, Dünya Bankasının Bangladeş ile işbirliğini derinleştirmek istediğini aktardı.

Mahmud, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi sırasında, Myanmar Askeri Cuntası'nın Dışişleri Bakanı Than Swe ile konuştuğunu, Arakanlı Müslümanların ülkelerine dönmeleri konusunda mevkidaşı ile aynı düşünceye sahip olduklarını belirtti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarında yaşıyor.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA
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