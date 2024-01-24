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Dünya Bankası, Gana'ya 300 milyon dolarlık kredi onayladı - Son Dakika
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Dünya Bankası, Gana'ya 300 milyon dolarlık kredi onayladı

Dünya Bankası, Gana'nın ekonomisini güçlendirmesi amacıyla 300 milyon dolarlık bir krediyi onayladı. Bu kredi, Gana'nın borç sürdürülebilirliğinin yeniden tesis edilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kredi, yurt içi gelir seferberliğinin güçlendirilmesi, harcamaların kontrol altına alınması ve mali sektör istikrarının korunması gibi hükümet programlarını destekleyecek.

Dünya Bankası, Gana\'ya 300 milyon dolarlık kredi onayladı
24.01.2024 - 19:33,
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Dünya Bankası, Batı Afrika ülkesi Gana'nın ekonomisini güçlendirmesi için 300 milyon dolarlık krediyi onayladı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Gana ekonomisini desteklemeyi amaçlayan 300 milyon dolarlık bir finansman paketine onay verdikleri belirtildi.

Bu gelişmenin Gana'nın borç sürdürülebilirliğinin yeniden tesis edilmesine yönelik kritik bir kilometre taşını temsil ettiği aktarıldı.

Açıklamada, kredinin, yurt içi gelir seferberliğinin güçlendirilmesi, harcamaların kontrol altına alınması ve mali sektör istikrarının korunması da dahil olmak üzere hükümet programlarını destekleyeceği kaydedildi.

Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve artan kamu borcuyla mücadele eden Gana'da hükümet, gelirleri yükseltmek amacıyla vergi artışları gibi tedbirler uygulamaya koymuştu.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapan Gana, kredinin iki kısmı olan 1,2 milyar doları teslim almıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Dünya Bankası, Gana'ya 300 milyon dolarlık kredi onayladı - Son Dakika
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