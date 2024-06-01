Dünya Bankası, Nijerya\'ya 500 milyon dolarlık krediyi onayladı

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Dünya Bankası, Nijerya'ya elektrik sorunlarını azaltmak amacıyla 500 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.

Nijerya Kamu İşletmeleri Bürosundan (BPE) yapılan açıklamada, ülkede artan elektrik sorunlarının azaltılması için Dünya Bankasının 500 milyon dolar kredi verilmesini onayladığı belirtildi.

Açıklamada, kredinin, Nijerya'nın elektrik sektörünü özelleştirmesinin ardından 10 yıldan fazla süredir kapasite artırma mücadelesi veren dağıtım şirketlerinin mali ve teknik performansını artırmayı amaçladığı kaydedildi.

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken petrol zengini Nijerya'nın birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörlerle karşılıyor.