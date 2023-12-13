Dünya Bankası: Yoksul Ülkeler Rekor Borç Ödedi

Dünya Bankası, küresel faiz oranlarındaki yükselişle yoksul ülkelerin geçen yıl 88,9 milyar dolarlık rekor kamu borcu ödediğini bildirdi.

Banka, Uluslararası Borç Raporu'nda, borçlanma maliyetlerinin artmasıyla yoksul ülkelerin borç krizi riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Raporda, yoksul ülkeleri destekleyen Uluslararası Kalkınma Birliğinden borç almaya uygun 75 ülkenin 2022'de 88,9 milyar dolarlık rekor kamu borcu ödediği kaydedildi.

Söz konusu ülkelerin son 10 yılda faiz ödemelerinin 4 katına çıkarak geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 23,6 milyar dolara ulaştığı aktarılan raporda, en yoksul 24 ülkenin toplam borç ödeme maliyetlerinin 2023 ve 2024'te yüzde 39'a kadar artmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, küresel faiz oranlarında 40 yılın en büyük artışının yaşandığı bir dönemde, gelişmekte olan ülkelerin de kamu borçlarını ödemek için 443,5 milyar dolarlık rekor harcama yaptığı bildirildi.

Bankanın raporunda, anapara ve faizi içeren borç ödemelerinin tüm gelişmekte olan ülkeler için önceki yıla kıyasla yüzde 5 arttığı kaydedildi.

Artan faiz oranlarının borç kırılganlıklarını artırdığına işaret edilen raporda, düşük gelirli ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ının yüksek borç sıkıntısı riskiyle karşı karşıya veya halihazırda bu riskin içinde olduğu ifade edildi.

Raporda, Türkiye'nin brüt dış borcunun ise 2021'deki 437 milyar 507 milyon dolardan 2022 sonunda 458 milyar 699 milyona ulaştığı belirtildi.