Dünya Bize Emanet: Çevre Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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Dünya Bize Emanet: Çevre Haftası Etkinlikleri

Dünya Bize Emanet: Çevre Haftası Etkinlikleri
04.06.2026 14:00
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Öğrenciler, çevre bilincini artırmak için bilimsel deneyler sergiledi. Etkinlikler devam ediyor.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında "Dünya Bize Emanet" temasıyla düzenlenen etkinliklerde öğrenciler tarafından hazırlanan çevre odaklı bilimsel deneyler sergilendi.

Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çevre kirliliğine dikkati çekmek ve doğa bilincini artırmak amacıyla hazırladıkları projeleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt, stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Geri dönüşüm, temiz enerji ve ekolojik denge konularını içeren deneyler ile uygulamalı gösteriler ziyaretçilerden ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında halk oyunu ve koro gösterileri de sunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Çevre Haftası'nın son gününde çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine işaret eden Sarı, "Çocuklara küçük demememiz lazım. Büyük ormanlar da küçük tohumlardan oluşuyor. Çocuklarımızda çevre bilincinin oluşmasını istiyoruz. Bu yılki temamız 'Dünya Bize Emanet'. Onlara 'Gelin hep birlikte eğlenelim ama bize bir söz verin, dünyamızı koruyalım ve ona saygı gösterelim' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı, Türkiye Çevre Haftası'nın çevrenin korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağlamasını temenni etti.

Etkinlikler gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA

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