Dünya Çölleşme Günü'nde İklim Krizi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Çölleşme Günü'nde İklim Krizi Vurgusu

17.06.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır Atık Vakfı, çölleşme ve kuraklığın iklim mücadelesindeki önemini vurguladı.

Sıfır Atık Vakfınca, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla, çölleşme ve kuraklığın iklim kriziyle mücadelede kritik bir başlık olduğuna dikkati çekildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın sürdürülebilir yaşam, kaynak verimliliği ve çevre bilinci konularında ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi. BM tarafından her yıl 17 Haziran'da kutlanan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde, iklim krizinin etkileri karşısında toprak, su ve ekosistemlerin korunmasının öneminin bir kez daha gündeme taşındığı belirtildi.

Açıklamada, bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde yapılan değerlendirmelerin, sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra arazi bozulumunun önlenmesi ve ekosistemlerin yeniden onarılmasının da küresel iklim gündeminin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ın, Almanya'nın Bonn kentinde gerçekleştirilen İklim Değişikliği Konferansı kapsamında BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) İcra Sekreteri Yasmine Fouad ile görüştüğü belirtilen açıklamada, bu görüşmede uluslararası düzeyde yürütülebilecek işbirliği imkanlarının değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağırbaş, "Görüşmemizde, topraklarımızın korunması, çölleşmeyle mücadele ve sürdürülebilir arazi yönetimi kapsamında uluslararası düzeyde yürütülebilecek ortak çalışmaları değerlendirdik. COP31 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

BM verilerine göre dünya kara alanlarının yaklaşık yüzde 40'ının farklı düzeylerde bozulmuş durumda olduğuna dile getirilen açıklamada, arazi tahribatının ormansızlaşma, yanlış tarım uygulamaları, plansız kentleşme, aşırı tüketim alışkanlıkları ve iklim değişikliğinin etkileriyle arttığı ifade edildi.

Kuraklık olaylarının sıklığı ve şiddetindeki artışın milyonlarca insanın gıda güvenliğini, suya erişimini ve yaşam koşullarını doğrudan etkilediği, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde çölleşmenin ekonomik kayıpları artırabileceği, göç hareketlerini tetikleyebileceği ve sosyal kırılganlıkları derinleştirebileceği hatırlatıldı.

Türkiye "su stresi" altındaki ülkeler arasında

Türkiye'nin de iklim değişikliğinin etkilerine karşı hassas ülkeler arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı bakımından "su stresi" yaşayan ülkeler arasında bulunan Türkiye'de su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini daha da kritik hale getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, su verimliliğinin artırılması, tarımda modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, gıda israfının azaltılması ve doğal varlıkların korunmasının çölleşmeyle mücadelede etkili araçlar arasında bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

Çölleşme ile mücadelenin yalnızca çevresel değil, ekonomik kalkınma, toplumsal refah, gıda güvenliği ve iklim adaleti açısından da önemli bir konu olduğuna işaret edilen açıklamada, COP31 sürecinde arazi bozulumunun önlenmesi, kuraklığa dayanıklı kalkınma politikalarının geliştirilmesi, su verimliliğinin artırılması, doğa temelli çözümlerin yaygınlaştırılması, gıda kayıpları ve israfının azaltılması ile toplumun iklim uyum kapasitesinin güçlendirilmesinin öncelikli başlıklar arasında yer alması gerektiği bildirildi.

Sıfır atık vizyonu doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor

Açıklamada, BM nezdinde küresel bir çevre hareketine dönüşen sıfır atık yaklaşımının, kaynakların verimli kullanılması ve tüketim alışkanlıklarının dönüştürülmesi yoluyla doğal kaynakların korunmasına katkı sunduğu ifade edildi. Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun da israfın önlenmesi, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılmasını hedefleyen bütüncül bir anlayışı temsil ettiği belirtildi.

Emine Erdoğan'ın uluslararası platformlarda çevresel krizlerin çözümüne ilişkin değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, çevre sorunlarıyla mücadelenin yalnızca teknolojik dönüşümle sınırlı olmadığı, üretimden tüketime kadar uzanan yaşam biçimlerinde değişim, sorumlu tüketim kültürünün yaygınlaştırılması ve ortak küresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesinin önem taşıdığı kaydedildi.

Çölleşme ve kuraklığın yalnızca belirli bölgelerin değil tüm insanlığın ortak meselesi olduğu, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği günümüzde toprağın korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve israfın önlenmesinin sürdürülebilir bir gelecek açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Çölleşmeyle mücadelenin COP31 iklim hedeflerinin tamamlayıcı unsurlarından biri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, kamu kurumları, özel sektör, yerel yönetimler, akademi ve bireylerin doğal kaynakların korunmasına yönelik dönüşüm sürecinde ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, çevresel sürdürülebilirliğin yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin yaşam hakkının korunması anlamına geldiği belirtilerek, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmasına katkı sağlaması temennisi dile getirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Çölleşme Günü'nde İklim Krizi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı
Doruk Madencilik’te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı Doruk Madencilik'te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı
Premier Lig’e yükselen Acun Ilıcalı’nın Hull City’si ilk bombayı patlatıyor Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor

16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
14:56
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 16:37:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Dünya Çölleşme Günü'nde İklim Krizi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.