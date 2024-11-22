Dünya Diş Hekimliği Günü Töreni Kırklareli\'nde Yapıldı

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Kırklareli'nde, Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda, Kırklareli Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Cemil Kavakoğlu ile diş hekimleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kavakoğlu, Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş bilim yolunda ilerleyerek hizmet etme çabası içinde olduklarını söyledi.

Sağlıkta şiddet vakalarının son bulması gerektiğini ifade eden Kavakoğlu, şiddetin olmadığı bir ortamda görev yapmak istediklerini kaydetti.