Dünya Engelliler Günü Etkinliği Kırşehir'de - Son Dakika
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Dünya Engelliler Günü Etkinliği Kırşehir'de

Dünya Engelliler Günü Etkinliği Kırşehir\'de

Kırşehir'de engelliler için program düzenlendi, devletin desteği vurgulandı.

03.12.2024 15:53
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Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kentteki bir kafede düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, devletin ve tüm kamu kuruluşlarının her zaman engellilerin yanında olduğunu, onların yaşam standartlarını arttıracak düzenleme ve çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da hükümetin, her geçen gün engelliler için yeni projeler hazırladığını, engellilere verilen desteğin artarak devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen ise engellilerle birlik ve beraberlik içinde bir dizi etkinlik düzenlediklerini belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Engellilerin gösteri sergilediği etkinlikte, günün anısına hazırlanan pasta kesilerek katılanlara ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Engelliler Günü Etkinliği Kırşehir'de - Son Dakika

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