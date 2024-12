Dünya Engelliler Günü'nde Destek Mesajı

Güncel

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, engellilerin hayatın her alanına dahil olmalarını desteklemenin, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkin ve hızlı şekilde yerine getirmenin, onların sorunlarını öncelikli çözmenin, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında durmanın, toplumun her kesiminin önemli görevlerinden olduğunu belirtti.

Ülkenin gelişmesi, kalkınması ve başarısı için spor, kültür, bilim, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyası dahil yaşamın her alanında bütün insanlığa örnek olacak duruşa imza atan engellilerin, bütün zorlukları aşarak elde ettikleri başarılarla kuşkusuz her türlü takdiri hak ettiğini vurgulayan Doğan, "Çünkü engellilik, herhangi bir zorluk ve mücadele gerektiren durum söz konusu olduğunda pes etmek değil, onu aşmak için mücadele etmektir. Engellilerimize imkan sağlandığında verdikleri her mücadelede başarılı olduklarına yakından şahit oluyor, onlarla ve onlara daima destek olan ailelerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, her konuda engellilere hizmet etme anlayışını benimseyerek onları mutlu ve memnun etmeye, onları hayatın her sahasına dahil ederek yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük gayret gösterdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla daha yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek şehirler ve mekanlar inşa ederken, altyapı, okul, spor alanları, kamu hizmet binaları, yol ve parklar, sokaklar dahil bütün hizmetlerimizi, engellilerimizi de düşünerek onların da azami fayda göreceği şekilde tasarlamak mecburiyetindeyiz. Hayatın her alanını bu anlayışla donatıp hizmet etme felsefemizi bu anlayışla şekillendirerek engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaya devlet olarak büyük gayret gösteriyoruz.

Bu vesileyle ülkemizin başarısı için gayret sarf eden, karşılaştıkları her türlü güçlüğe rağmen bıkmadan, yılmadan azimle çalışan, onurlu duruşları ve başarılarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü'nü canıgönülden kutluyor, engellilerimize ve ailelerine sağlıklı, daha da başarılı ve huzur dolu bir hayat diliyorum."