Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Vurgusu

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(MUĞLA)- Marmaris'te Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene katılan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Hep birlikte yaşadığımız toplumun eşit yurttaşı olan engelli kardeşlerimiz için bu eşitliği sağlayacak her türlü çalışmayı Marmaris Belediyesi olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Marmaris'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törene katılan Belediye Başkanı Acar Ünlü, şunları kaydetti:

"Hep birlikte yaşadığımız toplumun eşit yurttaşı olan engelli kardeşlerimiz için bu eşitliği sağlayacak her türlü çalışmayı Marmaris Belediyesi olarak yapacağız. 3 Aralık Engelli Hakları Günü, bu bir farkındalık günü, Tulgay Başkan'ın kendi yaşadığı problemlerle ilgili işaret ettiği konudan hepimizin çıkarması gereken dersler var. Biz de bu sorunların farkındayız ama böyle günlerde farkındalığımız tabi ki daha çok artıyor. Biz de Marmaris Belediyesi olarak derneğimize bu güzel farkındalık çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Tabii biz de üzerimize düşeni yapacağız. Onların da bize verdiği güzel fikirlerle ortaklaşa projeler yapacağız. Bu konu hakkında bilinç oluşturmak çok önemli. Hep birlikte yaşadığımız toplumun eşit yurttaşı olan engelli kardeşlerimiz için bu eşitliği sağlayacak her türlü çalışmayı Marmaris Belediyesi olarak yapmaya devam edeceğiz."

Törenin ardından ENABİRDER ofisini de ziyaret eden Başkan Ünlü, burada da engelli yurttaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Her türlü ihtiyaçlarında yerel yönetim olarak bir kez daha yanlarında olduklarını hatırlatan Başkan Acar Ünlü, dernekte düzenlenen Umut Şenol ve Kenan Çelik'in doğum günü kutlamasına katıldı.