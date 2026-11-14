Dünya Ermenileri Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenice televizyon kanalına desteği büyük alkış aldı

ERİVAN/ Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Aram Kuran'ın Erivan'da düzenlenen Dünya Ermenileri Zirvesi'nde, Türkiye'nin ilk Ermenice televizyon kanalı Luys TV'nin kuruluş sürecini anlatırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği desteği aktarması salonda alkışlandı.

Dünyanın dört bir yanından Ermeni kanaat önderlerini, toplum temsilcilerini, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Global Armenian Summit (Dünya Ermenileri Zirvesi), 5-8 Kasım tarihlerinde Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlendi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da katıldığı zirvede, Ermenistan devletinin onur konuğu olarak davet edilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Luys Media Yönetim Kurulu Başkanı Kuran, 8 Kasım'da düzenlenen kültür panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

Ermeni kültürünün farklı coğrafyalarda yaşatılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının ele alındığı panelde Kuran'a, Türkiye'de Ermenice yayın yapan bir televizyon kanalı kurarken ne gibi zorluklarla karşılaştığı soruldu.

Kuran, soruyu yanıtlarken öncelikle Türkiye'deki basın mevzuatına değindi, her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yayıncılık faaliyetlerinin belirli yasal prosedürlere tabi olduğunu ifade etti.

Gazetelerinin Türkçe ve Ermenice yayımlanabilmesi için gerekli başvuruları yaptıklarını ve herhangi bir sorunla karşılaşmadan işlemlerini tamamladıklarını anlatan Kuran, daha sonra Türkiye'nin ilk Ermenice televizyon kanalı Luys TV'nin kuruluş sürecine ilişkin bilgi verdi.

Bu projeyi hayata geçirmeden önce konuyu doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini belirten Kuran, Batı Ermenicesinin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, dilin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını anlattıklarını ifade etti.

Kuran, çocukların Ermeniceyi öğrenebilmeleri, kendi kültürlerini tanımaları, kültürel miraslarını yaşatabilmeleri ve gelecek kuşaklara aktarabilmeleri amacıyla Türkiye'de ilk kez Ermenice yayın yapan bir televizyon kanalı kurmak istediklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ifade ettiklerini dile getirdi.

Ermeniceye çevrildiğinde alkışlar yankılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talebe "Hay hay, tabii ki kurun." sözleriyle karşılık verdiğini aktaran Kuran'ın açıklaması üzerine salonda önce Türkçe bilen katılımcılardan alkışlar yükseldi.

Kuran'ın sözlerinin eş zamanlı olarak Ermeniceye çevrilmesiyle alkışlar yeniden ve çok daha güçlü bir tonda salonda yankılandı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Ermeni toplum temsilcilerinin bulunduğu, diaspora kültürünün ve geleceğinin konuşulduğu uluslararası zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenice yayıncılığa yönelik olumlu yaklaşımının katılımcılar tarafından alkışlanması panelin öne çıkan anları arasında yer aldı.

Kuran, konuşmasının devamında Luys TV'nin kuruluş aşamasında herhangi bir engelle karşılaşmadıklarının altını çizdi.

Gerekli resmi başvuruların yapılmasının ardından televizyon kanalının kuruluşu için gereken iznin 24 saat içinde alındığını belirten Kuran, Türkiye'de Batı Ermenicesinin yaşatılması amacıyla başlatılan yayıncılık girişiminin hayata geçirilme sürecini katılımcılarla paylaştı.

Türkiye'nin ilk Ermenice televizyon kanalı olarak yayın hayatına başlayan Luys TV, Türkçe ve Batı Ermenicesinde yayın yaparak Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerde yaşayan Ermenilere ulaşmayı hedefliyor.