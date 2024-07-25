Dünya Genelinde Her 11 Kişiden Biri Açlık Çekiyor - Son Dakika
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Dünya Genelinde Her 11 Kişiden Biri Açlık Çekiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı 5 ajansın ortak raporuna göre, dünya genelinde her 11 kişiden biri açlık çekiyor. Raporda, BM'nin 2030 yılına kadar dünya genelinde açlığı sona erdirme hedefine ulaşmanın zor bir hale geldiği ifade edildi. Rapora göre, BM'nin 2030 yılına kadar dünya genelinde açlığı sona erdirme hedefi, savaşlar, iklim değişikliği ve ekonomik krizlerin etkisiyle giderek daha zor bir hale geliyor. BM ajansları açlık raporunu, yaklaşan G20 zirvesi için hazırladı. BM, küresel düzeyde açlığı azaltma hedefiyle gıda güvenliği ve beslenme finansmanında bir reform yapılması gerekliliğine dikkat çekiyor.

25.07.2024 17:23
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(ANKARA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı 5 ajansın ortak raporuna göre, dünya genelinde her 11 kişiden biri açlık çekiyor. Raporda, BM'nin 2030 yılına kadar dünya genelinde açlığı sona erdirme hedefine ulaşmanın zor bir hale geldiği ifade edildi.

BM'ye bağlı 5 ajansın yayınladığı yeni bir raporda, açlığın 21. yüzyılda da dünyanın en önemli sorunları arasında olduğuna dikkat çekildi.

Yıllık Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu Raporu'na göre, 2023 yılında 733 milyon insanın açlıkla mücadele etmek zorunda kaldı.  Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 29'u bazen öğün atlamak zorunda kalırken, iklim değişimi ve ekonomik istikrarsızlık, açlığın önemli tetikleyicileri arasında gösteriliyor.

Rapora göre, BM'nin 2030 yılına kadar dünya genelinde açlığı sona erdirme hedefi, savaşlar, iklim değişikliği ve ekonomik krizlerin etkisiyle giderek daha zor bir hale geliyor.

Raporda kronik açlığın beklenenden yüksek seviyelerde kaldığı ve sağlıklı gıdaların insanlığın büyük bir kısmı için olduğu belirtiliyor. Dünya genelinde her 11 kişiden biri açlık çekerken, açlık çeken her 5 kişiden biri Afrika'da.

BM ajansları açlık raporunu, yaklaşan G20 zirvesi için hazırladı. BM, küresel düzeyde açlığı azaltma hedefiyle gıda güvenliği ve beslenme finansmanında bir reform yapılması gerekliliğine dikkat çekiyor.

BM, raporu sonuç kısmında önlem alınmadığı takdirde, on yılın sonunda yaklaşık 582 milyon insanın kronik açlıkla mücadele etmek zorunda kalacağı ve bunların yarısının Afrika'da olacağı konusunda uyardı.

Gıda ve Tarım Örgütü'nden David Laborde raporla ilgili bir değerlendirme yaparak, "Bugün, dokuz yıl önce 2030 yılına kadar açlığı ortadan kaldırma hedefini başlattığımız zamana göre daha kötü bir durumdayız... Kimsenin aç olmadığı bir gezegende yaşama vaadini gerçekleştirmek için daha iyisini yapabiliriz" dedi.

UNICEF, DSÖ, Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ve Dünya Gıda programı tarafından hazırlanan rapor, dünya nüfusunun üçte birinden fazlasının 2023 yılında sağlıklı beslenebilecek koşullara ulaşamadığının altını çizdi.

Tahminlere göre, 2030 yılına kadar açlığı ortadan kaldırmanın maliyeti 176 milyar dolar ile 3,98 trilyon dolar arasında olacak.

Bağışçılar, uluslararası aktörler ve yardım kuruluşlarının eylemlerini daha iyi koordine etmeleri gerektiği kaydedilen raporda, "çoğunlukla küçük, kısa vadeli projelerin" artmasının sorunu derinleştirdiğine dikkat çekildi.

BM raporunun sonuç kısmında, öngörülen maliyetlerin harekete geçilmedikçe arttığının altı çizilerek "Kaybedecek zaman yok" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Genelinde Her 11 Kişiden Biri Açlık Çekiyor - Son Dakika

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