Dünya Genelinde Milyoner Sayısı Artıyor

Bir İsviçre bankası tarafından yapılan çalışmaya göre dünya genelinde dolar milyonerlerinin sayısı geçen yıl bir milyon kişi arttı. Türkiye, dünya genelinde dolar milyonerlerinin en hızlı arttığı ikinci ülke oldu.İsviçre merkezli UBS Bankası tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2025 yılında, başta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere, özel servetler dünya genelinde bariz biçimde arttı. Yapılan çalışma ayrıca tüm dünyada toplam servetin yüzde 10,8 oranında yükseldiğini ortaya koyuyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki artış ise bu ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi, küresel özel servetin yarısından fazlası ABD ve Çin'de yoğunlaşmış durumda. 2025'te, özellikle 5 milyon doların üzerindeki servetlerin güçlü bir büyüme kaydettiğini gösteren çalışmaya göre, dünya genelinde yaklaşık bir milyon kişi milyoner (ABD doları bazında) statüsüne yükseldi. Bu yeni milyonerlerin yaklaşık yarısı ABD'de ikamet ediyor. ABD'yi bu alanda Çin, Japonya, Almanya, İngiltere ve Fransa izliyor.

Türkiye'de dolar milyoneri sayısı hızla artıyor

Yapılan çalışmaya göre Türkiye, Litvanya'nın ardından tüm dünyada dolar milyonerlerinin oran olarak en çok arttığı ülke konumunda. Milyoner sayısı 2024'ten 2025'e yüzde 6,4 (5 bin 650 kişi) artan Türkiye'de toplam milyoner sayısı 93 bin civarında.

Almanya'da 2,6 milyon kişi milyoner

UBS'nin raporunda yer alan verilere göre geçen yıl Almanya'da yaklaşık 2,6 milyon kişi, dolar milyoneri olarak kayıtlara geçti. Bu da 2024 yılına göre yüzde 1'lik bir artış anlamına geliyor. Bu rakam 18 yaş üstü nüfusun yüzde 3,9'una tekabül ediyor. Milyonerler, Almanya'daki toplam özel servetin yaklaşık yüzde 46'sına sahip. Yetişkinlerin yüzde 9,8'inin ise serveti 10 bin doların altında.

Kişi başına ortalama servet sıralamasında dünya genelinde İsviçreliler ilk sırada yer alıyor. Yetişkin başına 910.382 dolar ile İsviçre'yi ABD ve Lüksemburg takip ediyor. Ortalama olarak yaklaşık 304 bin euro servete sahip Almanlar ise bu istatistikte 14'üncü sırada bulunuyor. Hesap edilen servetlere gayrimenkuller de dahil ediliyor.

Ortalama değerler neden yanıltıcı?

UBS diğer yandan, söz konusu sayıların Almanya'daki yaşam koşulları hakkında fazla bir şey anlatmadığına dikkat çekiyor.

Örneğin beş kişinin sadece 3 bin euro, diğer beş kişinin ise 605 bin euro serveti olsa da ortalama aynı çıkıyor. Banka raporunda konuya ilişkin şu ifadeler kullanılıyor: "Örneğin küçük bir zengin grup, bir ulusun ortalama refahını kolayca yukarı çekebilir ve bu da ülke sakinlerinin gerçekte olduğundan daha iyi durumda oldukları izlenimini yaratabilir."

dpa/ ET,JD