Dünya Günü\'nde Doğa ve Dijital Temizlik

Konya'da 22 Nisan Dünya Günü dolayısıyla, doğa ve dijital mecra temizliğine yönelik farkındalık için etkinlik düzelendi.

Meram Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Biyoteknoloji Topluluğu gönüllüleri, Dutlukır Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, çevre temizliği ile dijital veri temizliği birlikte gerçekleştirildi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gazetecilere, çevre ve sıfır atık çalışmalarının hizmetleri içinde çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadelede bireysel sorumlulukların öneminin her geçen gün arttığına dikkati çeken Kavuş, "Meram Belediyesi olarak sadece fiziki temizlikle değil, dijital dünyada da çevresel farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu etkinlikle gençlerimizin ve öğrencilerimizin çevreye karşı duyarlılığını artırmak, çevre bilincini dijital alana da taşımak istedik. Meram Belediyesinin çevre duyarlılığı, sıfır atık gayretleri ve doğayı koruma çalışmaları sadece bir gün değil, yılın her günü aynı hassasiyetle devam eder." diye konuştu.

Katılımcılar, etkinlik boyunca bir taraftan doğada çöp toplarken diğer yandan da cep telefonları ve dijital cihazlarında gereksiz dosyaları temizleyip dijital karbon ayak izini azalttı.