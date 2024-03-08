Dünya Kadınlar Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Süs' sergisi açıldı - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Süs' sergisi açıldı

Dünya Kadınlar Günü\'nde Atatürk Kültür Merkezi\'nde \'Süs\' sergisi açıldı

Dünya Kadınlar Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Süs' sergisi, sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Sergide, 13 sanatçının 31 eseri yer alıyor ve erkek sanatçıların kadının hayatındaki yerini anlatan bir bakış açısı sunuluyor. Sergiye ek olarak, kadın sanatçıların katılımıyla söyleşi programları da düzenlenecek.

08.03.2024 20:15  Güncelleme: 20:18
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Dünya Kadınlar Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Süs" isimli sergi sanatseverin beğenisine sunuldu.

Her yıl farklı temalarla düzenlenen serginin ilk yılında karma eserler, ikinci yılında kadın sanatçıların eserleri yer alırken bu yıl erkek sanatçıların bakış açısı yansıtıldı.

Sergide, resimden heykele, tekstil dokuma işlerinden enstalasyona farklı disiplinden 13 sanatçının "süs" kavramını sanatın dilinde ele aldığı 31 eser yer alıyor.

AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, çalışmanın sadece materyale dayalı olmadığını, kadının kendisinin bir güzellik olduğunu ve hayatın içinde var olduğu vurgusunu yaparak, şunları kaydetti:

"Özellikle 8 Mart günleri Atatürk Kültür Merkezi için çok önemli. Çünkü bugüne kadar hep misafir ettiğimiz sergiler burada sanatseverlerle buluştu. Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergileri biz AKM olarak üstlendik. Bu sorumluluk, bu duyarlılık çerçevesinde bu sergilerimizi gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz sergiler, ilk Dünya Kadınlar Günü sergimiz. Tamamen karma bir sergiydi. Erkek ve kadın sanatçılardan oluşan bir sergiydi. Geçtiğimiz yıl Dünya Kadınlar Günü'ne özel tamamen kadın sanatçılardan oluşan bir sergiyi sanatseverlerle buluşturduk. Bu yıl da 13 tane erkek sanatçıdan 31 tane eser tamamen kadının hayat hikayesinde yanında olan, yoldaşı olan, sağında solunda önünde arkasında olan erkeğin gözünden kadını anlatan bir çalışmaya yer verdik."

Sanatçı Haydar Akdağ ise sergide 3 eseriyle yer aldığına dikkati çekerek, "Bu sergi için davet geldiğinde çok heyecanlandım. Özellikle burada 13 erkek sanatçıya yer veren anlayış son derece yaratıcı, çarpıcı bir fikre sürüklüyordu. O yüzden ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.

Serginin yanı sıra, 8-31 Mart tarihleri arasında her cuma günü AKM Kütüphane'de kadın sanatçıların katılımıyla bir söyleşi programı da gerçekleşecek.

İlk söyleşi, Günseli Kato moderatörlüğünde, sanat tarihçisi ve eleştirmen Nilgün Yüksel'in "süs" kavramını ele aldığı etkinlik ile gerçekleştirildi.

Mahmut Karatoprak, Haydar Akdağ, Mahmut Aydın, Süleyman Saim Tekcan, Taner Yılmaz, İskender Giray, Celaleddin Çelik, Bahadır Çolak, Devabil Kara, Egemen Kemal Vuruşan, Bilal Hakan Karakaya, Kadir Akyol ve Mahir Güven'in eserlerinin yer aldığı "Süs" sergisi ücretsiz olarak AKM Galeri'de ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: AA

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