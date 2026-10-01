Dünya Kahve Günü'nde Türk kahvesi FAO'da tanıtıldı, Genel Direktör Çü standı gezdi - Son Dakika
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Dünya Kahve Günü'nde Türk kahvesi FAO'da tanıtıldı, Genel Direktör Çü standı gezdi

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Roma'daki FAO'da 1 Ekim Dünya Kahve Günü etkinliği düzenlendi, Türkiye burada Türk kahvesi ve kahve kültürünü tanıttı. FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, Türk kahvesi standını gezerek Türk kahvesi ve lokumun tadına baktı; stant etkinliğin en çok ilgi görenleri arasında yer aldı.

Türk kahvesi ve kahve kültürü, "1 Ekim Dünya Kahve Günü" vesilesiyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünde (FAO) tanıtıldı.

Her yıl 1 Ekim'de kutlanan "Dünya Kahve Günü" dolayısıyla genel merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan FAO'da kahve üreticisi ve köklü kahve geçmişiyle bilinen ülkelerin katıldığı özel etkinlik düzenlendi.

Aralarında Türkiye, Brezilya, Ekvador ve Endonezya gibi ülkelerin stant açtığı etkinliği, FAO Genel Direktörü Çü Dongyü de ziyaret etti. Çü, tek tek stantları gezerek farklı kahve türlerini tattı ve bilgi aldı.

Genel Direktör Çü, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezinin yanı sıra Kurukahveci Mehmet Efendi ve Şölen gibi firmaların desteğiyle oluşturulan Türk kahvesi standını da ziyaret etti.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, FAO Genel Direktörü Çü'ye Türk kahvesi ve lokumu ikram ederek ülkesinin köklü kahve kültürünü anlattı. Çü, Türk kahvesi ve lokumunun tadına baktı.

Etkinlikte Türk kahvesi standı, en çok ilgi gören ve merak edilen stantlardan oldu.

Kaynak: AA
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