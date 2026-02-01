Konyaaltı'nda 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Farkındalık Söyleşisi Düzenlenecek

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü Konyaaltı Sağlıklı Yaşam Merkezi iş birliğiyle 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde farkındalık söyleşisi düzenlenecek.

Konyaaltı Belediyesi, "Halk Sağlığı Buluşmaları" ile vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Buluşmalar kapsamında 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü Konyaaltı Sağlıklı Yaşam Merkezi iş birliğiyle düzenlenecek söyleşide Uzm. Dr. Merve Arat Öz'ün bilgilendirmeleri eşliğinde "Sigarayı Bırak, Kanserden Uzak" konusu masaya yatırılacak.

Halk Sağlığı Buluşması, 4 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisinde yer alan Feslikan Salonu'nda yapılacak.

Başkan Kotan'dan davet

Kanserle mücadelede en etkili yolun bilinçlenme ve erken önlem olduğuna inandıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Cem Kotan, "4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, alanında uzman doktorumuzun da katılımıyla düzenleyeceğimiz bu söyleşiyle hem farkındalık oluşturmayı hem de sağlıklı yaşam alışkanlıklarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle sigara kullanımının zararları ve kanserle ilişkisi konusunda önemli bilgiler paylaşılacak. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.