Dünya Karşıyakalılar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Karşıyakalılar Günü Coşkuyla Kutlandı

Dünya Karşıyakalılar Günü Coşkuyla Kutlandı

Karşıyaka Spor Kulübü'nün kuruluş yılı anısına düzenlenen Dünya Karşıyakalılar Günü, ünlü sanatçı Kıraç'ın konseriyle büyük bir heyecan yarattı. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Karşıyakalılar birlikte şarkılar söyleyip 'Kaf Sin Kaf' tezahüratlarıyla coşku dolu bir akşam yaşadı.

20.12.2024 13:13  Güncelleme: 13:50
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(İZMİR) - Karşıyaka Spor Kulübü'nün kuruluş yılı olan 1912'ye ithafen her yıl 19 Aralık'ta kutlanan Dünya Karşıyakalılar Günü, ünlü sanatçı Kıraç'ın konseriyle büyük bir coşkuya sahne oldu. Karşıyaka sevdasıyla hep bir ağızdan söylenen şarkılar ve 'Kaf Sin Kaf' tezahüratları, yeri göğü inletti. Salona sığmayan yüzlerce kişi, çim alandaki LED ekrandan konseri takip etti. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Değerli sanatçımız Kıraç'a ve bugünü unutulmaz kılan herkese teşekkür ediyorum. Karşıyakalı olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü'nde düzenlediği Kıraç konseri ve Akşit Ersoy Project'in performansıyla, yeşil-kırmızıya gönül veren binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserin coşkusu salondan taşarken, içeriye giremeyen vatandaşlar için çim alana LED ekran kuruldu. Saatler 19.12'yi gösterdiğinde sevenleriyle buluşan Kıraç, gece boyunca en güzel şarkılarını Karşıyakalılar için seslendirdi. Genciyle yaşlısıyla tek ses tek yürek olan vatandaşlar da şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Konserin coşkusuna Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve ailesi, Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, meclis üyeleri, dernek temsilcileri ve muhtarlar da ortak oldu.

"İyiki karşıyakalıyız"

Kıraç adına EÇEV'den bir öğrenciye burs verileceğini belirterek sanatçıya plaket takdim eden Başkan Yıldız Ünsal, "Topraklarımıza hoş geldiniz. Siz de artık Karşıyakalı sayılırsınız. Bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz" dedi. Ardından Kıraç, Başkan Ünsal ve katılımcılar ile birlikte Kaf Sin Kaf tezahüratı yaptı.

Karşıyakalılar ile bu unutulmaz akşamı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu da ifade eden Başkan Ünsal, "Bugün, büyük bir gururla 'İyi ki Karşıyakalıyız' diyoruz bir kez daha. Çünkü Karşıyaka; Cumhuriyet'in kalesidir, Atatürk'ün ve Zübeyde Hanım'ın kentidir. Çağdaşlığın, medeniyetin ve sevginin memleketidir. Ben kuşaklardır Karşıyaka'da yaşayan bir aileden geliyorum. ve ilk kez Karşıyaka Belediye Başkanı olarak bu günü kutlamanın ayrı bir heyecanını yaşıyorum. Bu çok büyük bir onur" diye konuştu.

"Kaf Sin Kaf'ı takip ediyorum"

Sanatçı Kıraç da "Burada inanılmaz bir ortam, çok keyifli bir seyirci var. Çok heyecanlandım, teşekkür ederim. Ben çocukluğumdan beri Kaf Sin Kaf'ı iyi bilirim, takip ederim. Umarım ilerleyen yıllarda ait olduğu yere döner, Süper Lig'de maçlarını keyifle izleriz. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Ayrıca, konser öncesinde Karşıyaka Belediyesi ile Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (EFSA) tarafından Dünya Karşıyakalılar Günü temasıyla düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Sergi, Zühtü Işıl Meydanı'nda yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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