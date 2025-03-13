Dünya Matematik Günü, Eskişehir'de Eğlenceli Etkinliklerle Kutlanacak

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi, Dünya Matematik Günü dolayısıyla farklı etkinlikler gerçekleştirecek.

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi, Dünya Matematik Günü dolayısıyla düzenleyeceği etkinlikler ile 7'den 70'e herkesin, matematiğin eğlenceli yönünü keşfetmesini sağlayacak.

UNESCO tarafından Dünya Matematik Günü olarak ilan edilen gün kapsamında 14 Mart gününde, Matematik Evi tarafından matematiğin alışılmamış yönleri keşfedilecek. Öğrencilerin yanı sıra matematiğe ilgi ve merak duyan tüm vatandaşların davet edildiği Dünya Matematik Günü etkinlikleri kapsamında Pi sayısı, origami, Pisagor teoremi sayılar toplamı, düğümler, matematiksel puzzle ve problemler etkinlikleri katılımcılar ile buluşacak. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikler 14 Mart Cuma günü 10.00-17.00 saatleri arasında Yenibağlar Mahallesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, matematik bilgi seviyesi gözetmeksizin her vatandaşın etkinliğe katılabileceğini belirterek, tüm kent sakinlerini programa davet etti.