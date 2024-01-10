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Dünya Müslüman Alimler Birliği Gazze'ye Öncülük Edebilir - Son Dakika
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Gazze'ye Öncülük Edebilir

Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Dünya Müslüman Alimler Birliği 6. Genel Kurulu'nda Gazze meselesi en önemli gündem maddesi olarak belirlendi. Birliğin yeni genel sekreteri Ali Muhammed el-Sallabi oldu. Türkiye'den Prof. Dr. Mehmet Görmez genel başkan yardımcısı seçildi. Birliğin Gazze konusunda farkındalık oluşturabilecek çalışmalara öncülük edebileceği vurgulandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Gazze\'ye Öncülük Edebilir
10.01.2024 - 13:47,
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Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Dünya Müslüman Alimler Birliği 6. Genel Kurulu'nda en önemli gündem maddesi Gazze olurken, Birliğin bu konuda oluşturulabilecek tüm girişimlere öncülük edebileceği belirtildi.

Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin genel başkanlığa seçildiği genel kurulda, Birliğin yeni genel sekreteri ise Ali Muhammed el-Sallabi oldu.

Türkiye'den İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in genel başkan yardımcısı seçildiği genel kurulda, 31 yeni mütevelli heyeti üyesi de belirlendi.

"Birlik Gazze için oluşturulabilecek tüm girişimlere öncülük edebilir"

Yeni mütevelli heyetinde yer alan Yazar Recep Songül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birliğin Doha'daki yeni yerine taşınması ve yeni projelerle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

En önemli merkezlerinden, İstanbul şubesinin daha aktif hale getirilmesinin de gündemde olduğunu aktaran Songül, "Önümüzdeki dönemde Birliğin dünya üzerinde faaliyet gösteren STK'ların Filistin konusunda harekete geçirilmesi adına bir çalışması da gündemde. Dünya Alimler Birliği bu genel kurulda özellikle Gazze meselesine dikkatleri çekmek istedi. Bu konularda bizler de ciddi sorumluluk hissediyoruz. Burası bir hizmet alanı, diliyoruz ki bunun hakkını verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Birliğin İsrail'in Gazze'ye yönelik ihlalleri konusunda farkındalık oluşturabilecek çalışmalara öncülük edebileceğinin vurgulayan Songül, "Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze konusunda oluşabilecek bütün heyetlerin içerisinde bulunabilir ve bu konuda farkındalık oluşturulabilecek tüm girişimlere öncülük yapabilir. Bu konuda da Birliğin bir mesajı, bir çağrısı ve hatta çalışmaları var." dedi.

"Dünya Müslüman Alimler Birliği kurumsal bir yapıya dönüştü"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye Temsilcisi Abdulvahap Ekinci ise Karadaği'nin yeni başkan seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıllardır Dünya Müslüman Alimler Birliğinin genel sekreterliğini yapan Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği genel başkanlığa seçildi. Herkesin aday olabileceği bir seçimde Karadaği hocanın tek aday olarak seçilmesi aslında buradaki alimlerimiz arasında bir birlik olduğunun da bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Birliğin kurumsallaşma anlamında önemli bir adım attığını dile getiren Ekinci, "Birliğin kurucusu Yusuf el-Karadavi hocanın yokluğunda yapılan ilk genel kurulda hocalarımızın böylesine bir birlik içerisinde olması Birliğin daha da kurumsallaşması adına önemli bir adım oldu. Çünkü kurucuların yokluğunda kurumların kurumsallaşmaya gitmesi gerekli bir hal oluyor. Bu genel kurulla birlikte Birlik bir kurumsal kimliğe bürünmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin tamamen sivil bir inisiyatif olduğuna dikkati çeken Ekinci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin genel kurulda önemli mesajların verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazze'de aylardır devam eden barbarlık ve vahşet, ne insani, ne dini, ne de ahlaki olarak kabul edilemez. Genel kurulda da bu konuda tüm insanlığın yanı sıra alimlere düşen görevlerin altı çizilerek ifade edildi. Başta Müslümanlar olmak üzere bu konuda kimsenin sessiz kalmaması gerektiği belirtildi. Genel kurulda en kısa zamanda ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşturulması ve zulümlerin son bulması için gereken sorumlulukların yerine getirilmesi üzerine duruldu"

Dünya Müslüman Alimler Birliği 6. Genel Kurulu bugün açıklanacak sonuç bildirgesiyle sona erecek.

Kaynak: AA
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