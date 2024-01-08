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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği Başkan Seçildi - Son Dakika
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği Başkan Seçildi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, yapılan oylamada Birliğin Başkanlığına seçildi. Oyların yüzde 91,51'ini alan Karadaği, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin yeni başkanı oldu. Birlik, 6'ncı Genel Kurulunu 11 Ocak'ta sona erdirecek ve 80'den fazla ülkeden 2 bini aşkın alim, düşünür ve akademisyenin katılımıyla gerçekleşiyor.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği Başkan Seçildi
08.01.2024 - 21:17,
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, yapılan oylamada Birliğin Başkanlığına seçildi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Müslüman Alimler Birliği 6'ncı Genel Kurulunda yapılan oylamanın sonucu birliğin Facebook sayfasından paylaşıldı.

Buna göre oyların yüzde 91,51'ini alan Karadaği, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin yeni başkanı oldu.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin dün başlayan 6'ncı Genel Kurulunun 11 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.

Genel Kurula, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez dahil 80'den fazla ülkeden 2 bini aşkın alim, düşünür ve akademisyen katılıyor.

Ali Muhyiddin el-Karadaği kimdir?

Prof. Dr. Karadaği, Irak'ın Süleymaniye kentinin Karadağ bölgesinde 1949'da dünyaya geldi.

Süleymaniye ve Bağdat'ta önemli din adamlarının yanında eğitim alan Karadaği, Bağdat'ta aynı zamanda İmam Azam Fakültesi'nde okuyarak burayı yüksek dereceyle bitirdi.

Karadaği, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ezher Üniversitesi'nde tamamladı.

Katar vatandaşlığı da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadaği, 1995 yılında profesörlük unvanını aldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği

Bağımsız bir kuruluş olan Dünya Müslüman Alimler Birliği, aralarında Kuzey ve Güney Amerika'daki ülkelerin de bulunduğu 57 ülkeden on binlerce alim ve düşünürü bünyesinde barındırıyor.

Kuruluşundan bu yana İslami kimliği koruma, iç ve dış tehditlere karşı önlemler alma misyonu yürüten Birlik, İslam'ın uygulamalarının her çağ ve mekana göre devam ettirilebilmesini hedefliyor.

Birlik, merhum Yusuf el-Karadavi'nin girişimiyle 2004 yılında çeşitli ülkelerden çok sayıda Müslüman alim ve düşünürün katılımıyla kurulmuştu.

Merkezi 2011 yılında Dublin'den Katar'ın başkenti Doha'ya taşınan ve çatısı altında 50'den fazla İslam alimleri heyeti barındıran Birliğe 2018 yılına kadar Yusuf el-Karadavi başkanlık ediyordu.

Onun ardından göreve gelen Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni'nin 2022 yılında istifasının ardından Habib Salim Sekaf el-Cufri başkanlığa seçilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği Başkan Seçildi - Son Dakika


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