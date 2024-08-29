Dünya Organ Nakli Derneği'nin 30'uncu Uluslararası Kongresi İstanbul'da yapılacak

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(ANKARA) - Dünya Organ Nakli Derneği'nin (TTS) 30'uncu Uluslararası Kongresi, 22-25 Eylül 2024 tarihlerinde Prof. Dr. Mehmet Haberal öncülüğünde ilk kez İstanbul'da yapılacak. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongreye, farklı ülkelerden transplantasyonda öncü bilim insanları katılacak.

İstanbul'da gerçekleşecek olan TTS'nin 30'uncu Uluslararası Kongresi'ne Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın kurduğu Ortadoğu Organ Nakli Derneği (MESOT), Türk Dünyası Transplantasyon Derneği (TDTD) ve Türkiye Organ Nakli Derneği (TOND) de kongreye destek verecek. 22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek kongrede, bilimde en seçkin dünya ödülü Medawar, ilk kez bir Türk bilim insanına; Haberal'a takdim edilecek.