Dünya Romanlar Günü'nde Eğlence

09.04.2026 11:46
Samsun'da Roman vatandaşlar için düzenlenen etkinlikte konserle eğlence dolu anlar yaşandı.

SAMSUN'da düzenlenen Dünya Romanlar Günü etkinliğinde Roman vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Samsun Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen 'Dünya Romanlar Günü Etkinliği' halk konseri ile yapıldı. Millet Bahçesi içerisinde bulunan Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Orkestrası olan Grup Terapi tarafından konser verildi. Konserin ardından sahneye yerel sanatçı Romantik Erhan çıktı ve gece DJ performansıyla son buldu. Gecede Roman vatandaşlar çalan müzikler eşliğinde göbek atarak gönüllerince eğlendi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile ve Sosyal Destek Uzmanı Mustafa Alper Duyum, "Ülkemizde 8 Nisan 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 'Romanlar Günü' olarak ilan edildi. Bizde bu kapsamda Samsun'da paydaş kurumlarımızın iş birliğinde her yıl bu anlamlı günü en özel bir şekilde kutlamaya gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl da 15 Roman kardeşimizin toplu nikah töreninde mutluluklarına ortak olmuştuk. Bu yıl için de gündüz etkinliğimizde çocuk etkinliği düzenledik. Akşam etkinliği için de Roman vatandaşlarımız için halka açık konser etkinliği düzenliyoruz" dedi.

Bu tür faaliyetleri her yıl sürdürmeye devam edeceklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Sevim Odabaş, "Samsun Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü paydaşlığıyla roman kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan müzik etkinliğinde Roman kardeşlerimizle bir aradayız. Bu birlikteliğin güçlenmesi adına Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel, sanatsal, sosyal faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Şehirde ’canavar’ alarmı Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı
Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı
İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti
Anahtar Parti’den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı

12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
