Dünya Şampiyonu Şaziye Demir Samsun'da Karşılandı - Son Dakika
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Dünya Şampiyonu Şaziye Demir Samsun'da Karşılandı

Dünya Şampiyonu Şaziye Demir Samsun\'da Karşılandı

Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda dünya üçüncüsü olan 14 yaşındaki Şaziye Demir, Samsun'da davul zurnayla karşılandı. Şaziye Demir, Türk bayrağını göndere çektirmekten ve İstiklal Marşı'nı okutturmaktan dolayı büyük gurur yaşadığını ifade etti.

22.08.2024 17:18
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Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda dünya üçüncüsü olan 14 yaşındaki Şaziye Demir, Samsun'da davul zurnayla karşılandı.

Havza ilçesinin girişinde ailesi, kulüp yöneticileri, okul idarecileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılanan Şaziye Demir, Türk bayrağını göndere çektirmekten ve İstiklal Marşı'nı okutturmaktan dolayı çok büyükr gurur yaşadığını ifade etti.

Başarısının tesadüf olmadığını kanıtlamayı hedeflediğini dile getiren Şaziye, "Şampiyon oldum, evet, çok karışık duygular yaşadım ama herkesin gururlandığını görünce başarının çok güzel bir şey olduğunu anladım." dedi.

Baba İsmet Demir de kızının dünya şampiyonu olmasından dolayı çok büyük bir gurur yaşadığını ifade etti.

25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya Şaziye Demir'in "sonuna" kadar yanında olacaklarını dile getirirken bilek güreşi antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Murat Aktaş da emeklerinin karşılığını dünya şampiyonluğuyla aldıklarını ve ünvanı korumak için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Şampiyonu Şaziye Demir Samsun'da Karşılandı - Son Dakika

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