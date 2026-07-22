Dünya Şampiyonu Zehra Nur Arslan, Vali\'yi Ziyaret Etti

Kolombiya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan milli halterci Zehra Nur Arslan, antrenörleriyle birlikte Amasya Valisi Önder Bakan'ı ziyaret etti.

Vali Önder Bakan, ziyarette dünya şampiyonu Zehra Nur Arslan ve antrenörlerini elde ettikleri büyük başarıdan dolayı tebrik ederek, milli sporcunun başarısının Amasya ve Türkiye için gurur verici olduğunu ifade etti.

Vali Bakan, Zehra Nur Arslan'a başarılarının devamını dileyerek, kendisini ve antrenörlerini kutladı.