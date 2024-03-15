Dünya Uyku Günü\'nde Ayılar Uyanıyor

Tüm dünya uyurken onlar uyandı
Dünya Uyku Günü'nde kış uykusundan uyanan barınaktaki ayılar önce güreşip ardından banyo keyfi yapıyor
BURSA - Dünya Uyku Günü'nde kış uykusundan uyanan ayılar önce güreşip ardından banyo keyfi yapıyor.
Bu sene 15 Mart'a denk gelen Dünya Uyku gününde kış uykusundan uyanan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ayılar günlerini güreşip banyo keyfi yaparak geçiriyor.
Sokaklarda def çalınarak oynatılan oynamayınca dövülen şiddet gören ayılara özgürlük projesi kapsamında, sokaklardan toplanıp özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996'da kurulan Ovakorusu Ayı Barınağı, 2011'de açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunuyor.
Doğal ortamlarında hayatlarını devam ettiremeyecek durumda olan, aralarında yavruların da bulunduğu 75 bozayı, 10 hektarlık ormanda doğal ortamda yaşıyor. Rehabilitasyon merkezindeki yavru ayılar arasında geçen mayısta Giresun'da annelerini kaybettikten sonra ormanda vatandaşlar tarafından bulunan Hurşit, Ziver, Şekarpare ve Cesur ile Bursa'dan sol ön kolu kırık halde getirilen Mayıs da yer alıyor.
Her gün değişik meyve, et ve balık ile beslenen yetişkin ayılar
birbirleriyle güreş tutup bol bol banyo keyfi yapıyor. Ayıların her zaman rastlanılmayan bu anları İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürü Ali Bozkurt, "Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Hayvanları Koruma Merkezi'nde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı'mızda toplam 75 ayı bulunmaktadır" dedi. Doğada yaşayan, güçten düşmüş, hastalıklı veya annesini kaybetmiş yavru ayılarında, ömür boyu rehabilitasyon merkezinde yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli tüm imkanları oluşturduklarını söyleyen Bozkurt, "Burası Türkiye'de tek olan bir ayı barınağımızdır. Buradaki ayılarımız doğal ortamlarında yaşayamayacak olan ayılardır. Bundan dolayı artık burada yaşamak zorunda kalıyorlar" diye konuştu.
Dünyada her yıl Mart ayının 3.Cuma günü Uyku Günü olarak kutlanıyor
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