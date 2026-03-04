Dünya Yetimler Günü'nde İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Yetimler Günü'nde İftar Programı

04.03.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Feneri Derneği, Antalya'da Dünya Yetimler Günü kapsamında iftar etkinliği düzenledi.

Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliğince "Dünya Yetimler Günü" kapsamında Antalya'da iftar programı gerçekleştirildi.

Kepez'deki bir düğün salonunda düzenlenen iftara, derneğin yardımda bulunduğu yetim çocuklar, ihtiyaç sahibi aileler ile derneğin bağışçıları katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda, çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Gönüllüler eşliğinde oyunlar oynayan ve çeşitli aktivitelerle vakit geçiren çocuklara, program sonunda bayram harçlıkları, bayramlık giysi ve oyuncak gibi hediyeler verildi.

Derneğin Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın, Dünya Yetimler Günü'nde Deniz Feneri tarafından kurulan "Yetim Sofrası"nın bu yıl Antalya'da 20'nci, Türkiye genelinde ise 30'uncu kez kurulduğunu söyledi.

Amaçlarının yetimlerin yalnız olmadığını hissettirmek ve ramazanın paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamak olduğunu belirten Sargın, "Yetimlere yönelik çalışmalar yıl boyunca sürecek. Sadece ramazan ayında değil, eğitimden giyime, gıdadan sosyal desteklere kadar pek çok alanda çocuklarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle onların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Dünya, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Yetimler Günü'nde İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
Atom Enerjisi Ajansı: İran’ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıt yok Atom Enerjisi Ajansı: İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıt yok
Katar: İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı 2 hücreyi çökerttik Katar: İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı 2 hücreyi çökerttik
İran: Hürmüz Boğazı’nda uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduk İran: Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduk
İran, Katar’daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu İran, Katar'daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu
ABD’den kritik Orta Doğu adımı Sayıları 9 binden fazla ABD'den kritik Orta Doğu adımı! Sayıları 9 binden fazla

21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 22:32:06. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Yetimler Günü'nde İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.