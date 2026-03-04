Dünya Yetimler Günü'nde İftar Programı

Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliğince "Dünya Yetimler Günü" kapsamında Antalya'da iftar programı gerçekleştirildi.

Kepez'deki bir düğün salonunda düzenlenen iftara, derneğin yardımda bulunduğu yetim çocuklar, ihtiyaç sahibi aileler ile derneğin bağışçıları katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda, çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Gönüllüler eşliğinde oyunlar oynayan ve çeşitli aktivitelerle vakit geçiren çocuklara, program sonunda bayram harçlıkları, bayramlık giysi ve oyuncak gibi hediyeler verildi.

Derneğin Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın, Dünya Yetimler Günü'nde Deniz Feneri tarafından kurulan "Yetim Sofrası"nın bu yıl Antalya'da 20'nci, Türkiye genelinde ise 30'uncu kez kurulduğunu söyledi.

Amaçlarının yetimlerin yalnız olmadığını hissettirmek ve ramazanın paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamak olduğunu belirten Sargın, "Yetimlere yönelik çalışmalar yıl boyunca sürecek. Sadece ramazan ayında değil, eğitimden giyime, gıdadan sosyal desteklere kadar pek çok alanda çocuklarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle onların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.