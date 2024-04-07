Dosya Boyutu: 68.59MB
ÇEKİM TARİHİ: 3 Nisan 2024
1. Çin'in Tianjin kentindeki Nankai Üniversitesi'nde ders veren matematikçi Artur Avila'dan çeşitli görüntüler
Dünyaca ünlü matematikçi Artur Avila, Çarşamba günü Çin'in Tianjin kentindeki Nankai Üniversitesi'ne resmen misafir profesör olarak atandı ve aynı gün ders verdi.
Dinamik sistemler teorisi ve Schrödinger operatörlerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan Avila, 2014 yılında bir matematikçinin alabileceği en üst düzey ödüllerden biri olan Fields Madalyası'na layık görüldü.
Avila, Nankai Üniversitesi Chern Matematik Enstitüsü'nden profesörler You Jiangong ve Zhou Qi ile uzun süredir etkileşim halinde.
"Nihayet buraya gelip Çinli meslektaşlarımı çalışma ortamlarında gördüğüm için mutluyum. Zira buraya ilk kez geliyorum ve dolayısıyla Çin'de onlarla ilk kez işbirliği yapıyorum."
Çinli matematik araştırmacılarının azimli ve hevesli olduğunu kaydeden Avila'ya göre Çin, uluslararası matematik alanında giderek daha önemli bir rol oynuyor.
"Çin an itibarıyla dünyada matematiğin geleceğinin her zamankinden daha önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu nedenle, burada etkileşimde bulunmak giderek daha kaçınılmaz hale geliyor. Buraya ilk gelişim uzun yıllar aldı. Şimdilerde çok fazla kişiyle temas kuruyorum ve bu alana dahil olmak için gelen çok sayıda başarılı öğrenci görüyorum. Bizi çok iyi bir geleceğin beklediğine inanıyorum."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Tianjin kentinden bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Dünyaca Ünlü Matematikçi Artur Avila, Çin'deki Nankai Üniversitesi'nde Ders Vermeye Başladı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen ikamet yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alkayış, AA'nın milli mücadele döneminden bu yana ülkenin sesini tüm dünyaya duyuran bir kuruluş olduğunu belirterek, doğru ve güvenilir haber için gayret gösteren AA çalışanlarına kolaylık ve başarı diledi.
Sinop'un Dikmen ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu. Dikmen İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen mevlit programına ilçe protokolü, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kaş Belediye Başkanlığını kazanan Erol Demirhan, yeni seçilen belediye meclisiyle birlikte ilçeye hizmet etme sözü verdi. Toplantıda yapılan oylamalar sonucunda meclis katipliklerine Hacer Bilgiç ve Recep Sarıca seçildi. Ayrıca, encümen üyeleri ve komisyonlara da isimler belirlendi. Yıllık Faaliyet Raporu reddedilirken, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalamak için belediye başkanına yetki verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?