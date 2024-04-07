Dünyaca Ünlü Matematikçi Artur Avila, Çin\'deki Nankai Üniversitesi\'nde Ders Vermeye Başladı

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ÇEKİM TARİHİ: 3 Nisan 2024

1. Çin'in Tianjin kentindeki Nankai Üniversitesi'nde ders veren matematikçi Artur Avila'dan çeşitli görüntüler

Dünyaca ünlü matematikçi Artur Avila, Çarşamba günü Çin'in Tianjin kentindeki Nankai Üniversitesi'ne resmen misafir profesör olarak atandı ve aynı gün ders verdi.

Dinamik sistemler teorisi ve Schrödinger operatörlerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan Avila, 2014 yılında bir matematikçinin alabileceği en üst düzey ödüllerden biri olan Fields Madalyası'na layık görüldü.

Avila, Nankai Üniversitesi Chern Matematik Enstitüsü'nden profesörler You Jiangong ve Zhou Qi ile uzun süredir etkileşim halinde.

"Nihayet buraya gelip Çinli meslektaşlarımı çalışma ortamlarında gördüğüm için mutluyum. Zira buraya ilk kez geliyorum ve dolayısıyla Çin'de onlarla ilk kez işbirliği yapıyorum."

Çinli matematik araştırmacılarının azimli ve hevesli olduğunu kaydeden Avila'ya göre Çin, uluslararası matematik alanında giderek daha önemli bir rol oynuyor.

"Çin an itibarıyla dünyada matematiğin geleceğinin her zamankinden daha önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu nedenle, burada etkileşimde bulunmak giderek daha kaçınılmaz hale geliyor. Buraya ilk gelişim uzun yıllar aldı. Şimdilerde çok fazla kişiyle temas kuruyorum ve bu alana dahil olmak için gelen çok sayıda başarılı öğrenci görüyorum. Bizi çok iyi bir geleceğin beklediğine inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Tianjin kentinden bildiriyor. (XHTV)