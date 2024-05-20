Dünyaca Ünlü Müzisyenler ve Sanat Etkinlikleri Bu Hafta - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünyaca Ünlü Müzisyenler ve Sanat Etkinlikleri Bu Hafta

Dünyaca Ünlü Müzisyenler ve Sanat Etkinlikleri Bu Hafta

Bu hafta dünyanın çeşitli şehirlerinde birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. İngiliz müzisyen Sting, Almanya'da konser verecek. Bruce Springsteen İngiltere ve Fransa'da sahne alacak. Rod Stewart Almanya ve Slovakya'da konserler verecek. Taylor Swift Portekiz'de şarkılarını seslendirecek. Eric Clapton ise Londra ve Paris'te konserler verecek. The Rolling Stones ve AC/DC dünya turnelerine devam edecek. Metallica Münih'te konserler verecek. J Balvin ve Five Finger Death Punch ise farklı şehirlerde sahne alacak. Ayrıca Prag'da kitap fuarı, Lizbon'da sanat fuarı ve Selanik'te çağdaş sanat fuarı düzenlenecek. Colorado'da belgesel film festivali, Lizbon'da film festivali ve Polonya'da uluslararası film festivali gerçekleştirilecek. ABD'de ise yeni filmler vizyona girecek.

20.05.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kariyerine sığdırdığı birçok başarılı albümün yanı sıra 17 kez Grammy ödülü kazanan İngiliz müzisyen Sting, 25 Mayıs'ta Almanya'nın Dresden şehrinde hayranlarıyla buluşacak.

ABD'li müzisyen Bruce Springsteen, 22 Mayıs'ta İngiltere'nin Sunderland kenti, 25 Mayıs'ta da Fransa'nın Marsilya kentinde sahne alacak.

İngiliz pop ve rock sanatçısı Rod Stewart 22 Mayıs'ta Bratislava, 24 Mayıs'ta Almanya'nın Nürnberg kentinde konser verecek.

ABD'li müzisyen Taylor Swift, devam eden dünya turnesinin Portekiz ayağında, 24 ve 25 Mayıs'ta Lizbon'da sevilen şarkılarını yorumlayacak.

İngiliz blues ve rock müzisyeni Eric Clapton, Avrupa turnesine 24 Mayıs'ta Londra ve 26 Mayıs'ta Paris'te vereceği konserlerle devam edecek.

Metallica Münih'te iki konser verecek

60 yılı aşkın kariyerinde çok sayıda başarıya imza atan İngiliz rock müzik grubu The Rolling Stones, "Stones Tour '24" başlıklı dünya turnesi kapsamında, 23 ve 26 Mayıs'ta ABD'nin New Jersey kentinde hayranlarıyla buluşacak.

Müzik kariyerinde 50 yılı geride bırakan Avustralyalı hard rock grubu AC/DC de geçen hafta başladığı dünya turnesini, 25 Mayıs'ta İtalya'nın Reggio Emilia kentinde vereceği konserle sürdürecek.

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica, "M72" adlı dünya turnesine 24 ve 26 Mayıs'ta Münih'te vereceği konserlerle başlayacak.

Kolombiyalı rap yıldızı J Balvin yarın Köln, 22 Mayıs'ta Paris, 24 Mayıs'ta da Brüksel'de konser verecek.

Hard rock grubu Five Finger Death Punch ise 26 Mayıs'ta Münih'te sahne alacak.

Sergiler ve fuarlar

Çekya'nın başkenti Prag'da, ülkenin en büyük kitap fuarı olarak bilinen "Book World Prague" uluslararası kitap fuarı, 23-26 Mayıs'ta kitapseverleri ağırlayacak. Çok sayıda ülkeden yayınevini konuk edecek fuarın ana teması, Franz Kafka olacak.

Sanat fuarlarında ise Lizbon'da 23-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "ARCOlisboa" çağdaş sanat fuarı öne çıkıyor. Toplam 15 ülkeden 470 sanatçının eserlerini sergileyeceği fuarda 84 galeri yer alacak.

Yunanistan'ın Selanik kentinde 23-26 Mayıs'ta uluslararası çağdaş sanat fuarı "Art Thessaloniki" yapılacak. Farklı ülkelerden 10 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuarda, çağdaş sanat örneklerinin görülebileceği 25 galeri yer alacak.

Film festivalleri

ABD'nin Colorado eyaletinde belgesel film festivali "Mountainfilm", 23-27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Çok sayıda ülkeden belgeselin gösterileceği festivale, uluslararası alanda tanınmış 100'ün üzerinde belgesel yapımcısı ve yönetmen konuk olacak.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da "Indie Lisboa" film festivali 23 Mayıs'ta kapılarını sinemaseverlere açacak. Jürisinde, yönetmenler Kamal Aljafari, Dounia Sichov ve Nuno Galopim'in yer alacağı festivalde 14 ayrı dalda ödül verilecek.

Polonya'da 26 Mayıs'ta "Krakow Uluslararası Film Festivali" başlayacak. Bu yıl 64'üncü kez düzenlenecek festival, 2 Haziran'a kadar sinemaseverleri ağırlayacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

George Miller'ın yazıp yönettiği ve başrollerinde Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ile Tom Burke'ün yer aldığı "Furiosa: A Mad Max Saga" filmi 24 Mayıs'ta ABD sinemalarında olacak.

Aynı tarihte Mark Dindal'ın yönettiği animasyon film "The Garfield Movie", Andrew Hyatt'ın yönettiği biyografi filmi "Sight", Marco Bellocchio imzalı "Rapito" ve Valerie Kontakos'un yönettiği "Queen of the Deuce" belgeseli vizyona girecek.

Kaynak: AA

Bruce Springsteen, Film Festivali, Rolling Stones, Eric Clapton, Taylor Swift, Rod Stewart, Metallica, Colorado, J Balvin, Portekiz, Slovakya, Polonya, Selanik, Almanya, Londra, Fransa, Münih, Dünya, Paris, Sting, Müzik, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyaca Ünlü Müzisyenler ve Sanat Etkinlikleri Bu Hafta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
09:32 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
10:40 4 ay önce sinyalini vermişti Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor 4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
09:12 Ali Koç, Selahattin Baki’nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın Ali Koç, Selahattin Baki'nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın
09:01 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı
08:39 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı
08:39 Ortalık fena karışmış İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti Ortalık fena karışmış! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti
08:37 Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum
08:14 Göçmen kaçakçıları “Kalkan-22“ operasyonlarıyla yakalandı Göçmen kaçakçıları "Kalkan-22" operasyonlarıyla yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 10:59:22. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyaca Ünlü Müzisyenler ve Sanat Etkinlikleri Bu Hafta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement