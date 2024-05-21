Dünyaca Ünlü Su Altı Fotoğrafçısı Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda Dalış Yaptı - Son Dakika
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Dünyaca Ünlü Su Altı Fotoğrafçısı Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda Dalış Yaptı

Dünyaca Ünlü Su Altı Fotoğrafçısı Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı\'nda Dalış Yaptı

Dünyanın en önemli su altı fotoğrafçılarından Alex Dawson, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen bir etkinlik kapsamında Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda dalış yaptı. Dawson, bölgenin tarihi önemine dikkat çekerek, buradaki batıkların güzelliğini ve tarihi değerini dünyaya tanıtmak için çekimler yapacağını belirtti. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan yetkililer, su altında bir hazine ve tarih yattığını ifade etti.

21.05.2024 10:31
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Dünyanın en önemli su altı fotoğrafçılarından Alex Dawson, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının girişimleriyle 2021 yılında dalış turizmine kazandırılan Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma gemi batıklarının yer aldığı Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda dalış yaptı.

Balina avının ardından yaşananları incelediği çalışmasıyla serbest dalgıçlık alanında 2024 yılının sualtı fotoğrafçısı seçilen Dawson, mağara dalıcısı eşi Ashley Peterson'la Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının davetlisi olarak geldikleri Gelibolu Yarımadası'nda 40 metre derinlikteki Franco ve 23 metredeki HMS Majestic batıklarına dalış gerçekleştirdi.

İsveçli su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, gazetecilere, Gelibolu'da olmaktan ve tarihi alanı görmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

Bölgenin tarihi önemine dikkati çeken Dawson, "Bu bölgede çok önemli tarihi olaylar yaşandı. Bu batıklara inildiği zaman burada birçok insanın hayatını yitirdiğini bilmek çok üzücü. Fakat batıklar çok güzel ve bu projeyi hayata geçirmeniz çok güzel. Bütün insanlara bunu tanıtmanız, paylaşmanız çok önemli." dedi.

Dünyada çok az yerde Gelibolu'da olduğu gibi tarihi alana dalış yapılabildiğini dile getiren Dawson, çok sığdan çok derine kadar birçok tarihi batığın bulunduğunu anlattı.

Dawson, dünyanın birçok yerinden dalgıçların gelip Gelibolu'nun derinliklerindeki güzellikleri ve tarihi görebileceğini kaydederek, "Bu bölgede önümüzdeki günlerde daha birçoğuna dalış yapacağız fakat bu yeterli gelmeyecek, bundan sonra da tekrar geleceğime enimin. Dalış sırasında yaptığım çekimleri sosyal medya hesaplarımda ve birçok teknik dalgıcın olduğu gruplarda paylaşacağım. Bölgedeki teknik dalış potansiyelinin tüm dünyaya anlatacağım. Su altında görülebilecek çok batık var. Lütfen bu bölgenin tanıtımı için buraya gelin." diye konuştu.

Mağara dalıcısı ve su altı fotoğrafçısı Ashley Peterson da uzun süredir mağara ve batıklara dalış yaptığını bildirdi.

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın özel bir bölge olduğunu vurgulayan Peterson, "Osmanlı İmparatorluğu zamanına, Birinci Dünya Savaşı'na dayanan batıklar var. Burası gerçekten duygu içeren bir yer. Sadece Dünya Savaşı batıkları yok, aynı zamanda daldığımız ticari batıklar da var; üzerinde mercanların geliştiği ve büyüdüğü. Gerçekten burada olmak çok keyifli." değerlendirmesinde bulundu.

"Suyun altında bir hazine, bir tarih yatıyor"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda su altı fotoğrafçılığında dünyaca ünlü Dawson ve eşini ağırladıklarını belirtti.

Bu parkın dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkati çeken Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Dünyada 'dalış' denildiği zaman akla gelen çok önemli insanları, yetkin insanları, bu konudaki en iyi insanları Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda Çanakkale'de ağırlamak istiyoruz. Gerçekten biz bu projeye çok inandık. Çünkü Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, suyun altında bir hazine, bir tarih yatıyor, dünyada eşi benzeri olmayan güzellikler yatıyor. 21 farklı dalış noktasıyla dünyada bu kadar zengin dalış noktası olan ve kolay ulaşılabilen başka bir yer de yok. 'Dalış' denildiği zaman, 'su altı' denildiği zaman akla artık Çanakkale gelecek. Çanakkale'de dalış yapmak sadece suya dalmak değil aynı zamanda bir zaman tünelinde, tarihin içinde yolculuk yapmak demektir. Başka su altı parklarında olmayan, suyun altında olmayan güzellikler, doğal güzellikler, bozulmamış su altı varlığı, zenginliğiyle beraber tarihsel kalıntılarla Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı şu anda hak ettiği seviyeye gelmeye devam ediyor."

Kaşdemir, Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak da dünyada su altı camiasında söz sahibi olan, dalışta en iyi olanları Çanakkale'de Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünyaca Ünlü Su Altı Fotoğrafçısı Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda Dalış Yaptı - Son Dakika

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