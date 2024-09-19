Dünyada İlk: Gergedan Amara'nın Ameliyatı - Son Dakika
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Dünyada İlk: Gergedan Amara'nın Ameliyatı

İngiltere'de Amara isimli gergedanın bacağındaki kırık, dünyada ilk kez ameliyatla tedavi edildi.

19.09.2024 18:17
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İngiltere'de bacağında kırık bulunan Amara isimli gergedanı tedavi etmek için yapılan operasyon, alanında dünyadaki ilk ameliyat oldu.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'de bulunan Knowsley Safari Parkı'ndaki Amara isimli gergedan, sene başında topallamaya başladı ve yapılan tetkiklerin ardından sağ ön bacağında kırık tespit edildi.

Veterinerlerden oluşan 10 kişilik ekip, Amara'yı ameliyat etmeye karar verdi.

Kafeste yapılan ve uzun süren ameliyata anestezi altında alınan gergedanın bacağı, 6 ay boyunca alçıda kaldı ve tedavisi için hareket kabiliyeti kısıtlandı.

Annesiyle birlikte belirli bir alanda tutulan Amara, tedavisinin ardından tekrar ayakları üzerinde durmayı başardı.

Operasyonda yer alan Liverpool Üniversitesinden Dr. David Stack, yaptığı açıklamada, Amara'nın ameliyatının, daha önce deneyimledikleri hiçbir şeye benzemediğini söyledi.

Stack, operasyon sırasında eklemin içerisine kamera yerleştirebileceklerini bildiklerini, ancak zarar gören bölgenin ne kadarını görebileceklerini bilmediklerini aktardı.

Bu süreçte Amara'nın uzvunda böyle bir kısıtlamayla nasıl başa çıkacağından emin olamadıklarını dile getiren Stack, "Amara'yı tedavi etmek, gelecekte başka bir ekibin benzer senaryolarla karşılaşması durumunda belgelediğimiz birçok ilki içeren gerçekten çığır açan bir veterinerlik yolculuğu oldu." ifadelerini kullandı.

Bu ameliyatla birlikte, dünyada ilk kez bir gergedanın kırık bacağı operasyonla tedavi edilmiş oldu.

Kaynak: AA

Operasyon, Ameliyat, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyada İlk: Gergedan Amara'nın Ameliyatı - Son Dakika

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