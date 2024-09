Dünyada İlk Göz ve Yüz Nakli İyileşiyor

Güncel

Geçen yıl dünyada ilk tüm göz ve sol yüz nakli yapılan kişinin iyileşme sürecinde "ciddi ilerleme" kaydedildiği açıklandı.

ABD'deki New York Üniversitesinden araştırmacılar, geçen yıl tüm göz ve sol yüz nakli yapılan Aaron James'in ameliyattan sonraki durumunu inceledi.

James'in iyileşme sürecinde "ciddi ilerleme" gözlemlediklerini vurgulayan araştırmacılar, naklin yapılmasından bir yılı aşkın sürenin ardından nakledilen gözün normal kan akışını sürdürdüğünü ve nakil esnasındaki boyutunu koruduğunu ifade etti.

Nakledilen gözün ışığa küçük tepkiler verebildiğini aktaran araştırmacılar, ancak hastanın göz yüzeyinin hala hissiz olduğunu ve göz kapaklarının açılmadığını kaydetti.

Araştırmacılar, görme yetisinin zamanla kazanılabileceği konusunda umutlu olduklarını dile getirdi.

47 yaşındaki James'in normal hayatına geri döndüğünü söyleyen araştırmacılar, James'in artık katı yiyecekler tüketebildiğini ve koku alabildiğini aktardı.

Araştırmacılardan Vaidehi Dedania, James'e yapılan naklin sonuçlarının olumlu olduğunu belirterek, bu naklin gelecekteki araştırmalara ve nakillere de ışık tutabileceğinin altını çizdi.

Araştırma, "The Journal of the American Medical Association" (JAMA) dergisinde yayımlandı.

İş yerindeki kazada gözünü kaybetmişti

James, 2021 yılında iş yerindeki kaza sonucu 7 bin 200 voltluk elektrik akımına kapıldıktan sonra yüzünün bir kısmını ve gözünü kaybetmişti.

Hastaya 27 Mayıs 2023'te yapılan 21 saatlik operasyonda, göz naklinin yanı sıra gözün sinirlerinin yenilenmesini güçlendirmek için ilk kez bir donörün iliğinden alınan yetişkin kök hücreleri enjekte edilmişti.

Tüm göz ve sol yüz naklinin ardından James, dünyada ilk tüm göz nakli yapılan hasta olarak tarihe geçmişti.