Dünyada İlk Göz ve Yüz Nakli İyileşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünyada İlk Göz ve Yüz Nakli İyileşiyor

Geçen yıl dünyada ilk tüm göz ve sol yüz nakli yapılan kişinin iyileşme sürecinde ciddi ilerleme kaydedildi. Nakledilen gözün normal kan akışını sürdürdüğü ve boyutunu koruduğu gözlemlendi. Araştırmacılar, görme yetisinin zamanla kazanılabileceği konusunda umutlu olduklarını dile getirdi.

10.09.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen yıl dünyada ilk tüm göz ve sol yüz nakli yapılan kişinin iyileşme sürecinde "ciddi ilerleme" kaydedildiği açıklandı.

ABD'deki New York Üniversitesinden araştırmacılar, geçen yıl tüm göz ve sol yüz nakli yapılan Aaron James'in ameliyattan sonraki durumunu inceledi.

James'in iyileşme sürecinde "ciddi ilerleme" gözlemlediklerini vurgulayan araştırmacılar, naklin yapılmasından bir yılı aşkın sürenin ardından nakledilen gözün normal kan akışını sürdürdüğünü ve nakil esnasındaki boyutunu koruduğunu ifade etti.

Nakledilen gözün ışığa küçük tepkiler verebildiğini aktaran araştırmacılar, ancak hastanın göz yüzeyinin hala hissiz olduğunu ve göz kapaklarının açılmadığını kaydetti.

Araştırmacılar, görme yetisinin zamanla kazanılabileceği konusunda umutlu olduklarını dile getirdi.

47 yaşındaki James'in normal hayatına geri döndüğünü söyleyen araştırmacılar, James'in artık katı yiyecekler tüketebildiğini ve koku alabildiğini aktardı.

Araştırmacılardan Vaidehi Dedania, James'e yapılan naklin sonuçlarının olumlu olduğunu belirterek, bu naklin gelecekteki araştırmalara ve nakillere de ışık tutabileceğinin altını çizdi.

Araştırma, "The Journal of the American Medical Association" (JAMA) dergisinde yayımlandı.

İş yerindeki kazada gözünü kaybetmişti

James, 2021 yılında iş yerindeki kaza sonucu 7 bin 200 voltluk elektrik akımına kapıldıktan sonra yüzünün bir kısmını ve gözünü kaybetmişti.

Hastaya 27 Mayıs 2023'te yapılan 21 saatlik operasyonda, göz naklinin yanı sıra gözün sinirlerinin yenilenmesini güçlendirmek için ilk kez bir donörün iliğinden alınan yetişkin kök hücreleri enjekte edilmişti.

Tüm göz ve sol yüz naklinin ardından James, dünyada ilk tüm göz nakli yapılan hasta olarak tarihe geçmişti.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyada İlk Göz ve Yüz Nakli İyileşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
11:07 Yeşil tülbent muamması Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyada İlk Göz ve Yüz Nakli İyileşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement