İnsanoğlu Metan Salınımının Temel Sebebi - Son Dakika
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İnsanoğlu Metan Salınımının Temel Sebebi

Bilim insanları, dünyadaki metan salınımının neredeyse üçte ikisinin insan faaliyetlerinden kaynaklandığını saptadı. Araştırmada, metan salınımının hızla artmaya devam ettiği ve pek çok sektörün bu salınıma neden olduğu belirlendi.

10.09.2024 14:16
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Bilim insanları, dünyadaki metan salınımının neredeyse üçte ikisinin insan faaliyetlerinden kaynaklandığını saptadı.

Küresel Karbon Projesi kapsamında hazırlanan ve 66 araştırma merkezinin çalışmalarının katkılarıyla yapıldığı araştırmada, dünya genelindeki karbon salınımının nedenleri ve etkileri incelendi.

Araştırmada, pek çok ülkenin sera gazı salınımlarını azaltma önlemlerine rağmen metan salınımının hızla artmaya devam ettiği belirlendi.

Besicilik, kömür madenciliği, doğal gaz çıkarımı ve işlenmesi, pirinç yetiştiriciliği ve organik atıkların çöp sahasına boşaltılması gibi insan faaliyetlerinin atmosfere salınan metan salınımının yüzde 65'ine neden olduğu görüldü.

Araştırmada, fosil yakıt kullanımının azalması ve atmosferin metanı yok etme kapasitesindeki kimyasal değişiklikler nedeniyle 2000'li yılların başlarından ortalarına kadar metan emisyonlarının düşüş eğilimi gösterdiği vurgulandı.

Her yıl 60 milyon ton artış görülüyor

Dünya genelinde son yirmi yılda ise insan faaliyetlerinden kaynaklanan metan emisyonlarının yüzde 15-20'lik bir artış gösterdiği dile getirilen araştırmada, metan gazı salınımının yılda 50-60 milyon ton arttığına işaret edildi.

Araştırmada, ayrıca metanın emisyonunun 2020'li yılların başından bu yana çok daha hızlı yayılmaya başladığı ve söz konusu artışın daha önce gözlemlenenlere kıyasla çok daha yüksek olduğu gözler önüne serildi.

Sadece 2020 yılında 370 ila 384 milyon ton arası metan gazının insan faaliyetleri nedeniyle atmosfere salındığı araştırmaya konu oldu.

Öte yandan, fosil yakıtlar nedeniyle atmosfere salınan metan emisyonlarının, besicilikten kaynaklanan metan gazı ile kıyaslanabilecek boyuta geldiğine işaret edilen araştırmada, tarım faaliyetleri ve çöp sahaları nedeniyle salınan metan gazının ise fosil yakıtlardan yayılandan yaklaşık iki kat fazla olduğuna dikkat çekildi.

Araştırma, "Environmental Research Letters" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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