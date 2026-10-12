Dünyanın dört bir yanında bu hafta konser, festival ve sergiler düzenlenecek

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta festivallerden konserlere, sahne performanslarından sergilere birçok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Soft rock dünyasının önemli isimlerinden Chris Norman, 17 Ekim'de Almanya'nın başkenti Berlin'de hayranlarıyla buluşacak.

25 Grammy ödüllü efsanevi sanatçı Stevie Wonder, müzik tarihini değiştiren albümünün 50. yılı şerefine "Songs In The Key of Life Performance" turnesiyle 15 Ekim'de Paris'te Accor Arena sahnesinde olacak.

Dünya müziğinin ünlü isimlerinden, Senegalli sanatçı Youssou N'Dour, dev orkestrasıyla 17 Ekim'de Paris'te Le Grand Bal gecesinde performans sergileyecek.

Kanadalı sanatçı Bryan Adams bugün Almanya Mannheim'da SAP Arena'da, 14 Ekim'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Ziggo Dome'da, 15 Ekim'de ise Belçika'nın Anvers şehrindeki AFAS Dome'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Film festivalleri

İngiltere'nin başkenti Londra, dünyanın en prestijli çağdaş sanat buluşmalarından biri kabul edilen Frieze Sanat Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Regent's Park'ta 14-18 Ekim'de düzenlenecek "Frieze London" ve klasik dönem eserlerine odaklanan "Frieze Masters", onlarca ülkeden yüzlerce galeri ve sanatçıyı bir araya getirecek. Fuar kapsamında, Grayson Perry, Es Devlin ve Danh Vo gibi isimlerin söyleşileri ve "Artist-to-Artist" ve "The Code Universe" gibi özel küratöryel bölümler düzenlenecek.

İtalya'da sinemaseverlerin heyecanla beklediği 21. Roma Film Festivali (Festa del Cinema di Roma), 13 Ekim'de kapılarını açacak. Auditorium Parco della Musica merkezli festivalin açılış filmi, Paolo Genovese'nin yönettiği "The Noise of New Things" olacak. Festivalde Javier Bardem ve Tessa Ross'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilecek. Dünya sinemasından merakla beklenen prömiyerler, yarışma filmleri ve usta yönetmenlerle söyleşilerle dolu programıyla festival, 25 Ekim'e kadar sinemaseverleri ağırlayacak.

Gent Film Festivali (Film Fest Gent), 7-18 Ekim'de Belçika'nın Gent şehrinde düzenlenecek. Festivalde 49 ülkeden 100'den fazla uzun metrajlı film, 40 kısa film, 2 VR projesi ve 23 belgesel sinemaseverlerle buluşacak. Etkinliğin resmi kapanış töreni ise 17 Ekim'de Michael R. Roskam'ın yönettiği "Le Faux Soir" filminin dünya prömiyeri ve gala gösterimiyle yapılacak.

Varşova Film Festivali 42. kez sinemaseverlerle buluşuyor

Varşova Uluslararası Film Festivali (Warsaw International Film Festival - WFF), 42. edisyonu ile 9-18 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak. 132'si uzun metrajlı, 58'i kısa film olmak üzere 190 filmin gösterileceği festivalin kapanış filmi John Trengove imzalı "The Smell of Apples" olacak. Festivalde ayrıca sinema profesyonellerini bir araya getiren "Warsaw Industry Days" etkinliği de düzenlenecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te, yeni kültür-sanat kompleksi "Le Large-Pointe des Arts", 17 Ekim'de kapılarını açacak. Cecilia Alemani'nin küratörlüğünü üstlendiği "Moteur Imaginaire" açılış sergisinde Renault koleksiyonundan eserler de dahil olmak üzere 55 sanatçının 120'den fazla eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Lincoln Center tarafından düzenlenen ve ödül sezonunun önemli göstergelerinden sayılan 64. New York Film Festivali, 12 Ekim'de sona erecek. Çağdaş bağımsız yapımların yer aldığı "Currents" bölümlerinin son gösterimleri ile festival perdelerini kapatacak.

Brooklyn Horror Film Festival (BHFF) 15-22 Ekim'de sinemaseverleri ağırlayacak. Bağımsız korku sinemasının prestijli etkinliklerinden biri olan festivalin açılışı Nicky Murphy'nin "I Love Paris" filminin ABD prömiyeri ile yapılacak.

Sergiler ve performanslar

Paris Sonbahar Festivali (Festival d'Automne a Paris) kapsamında disiplinlerarası etkinlikler bu hafta da devam ediyor. Festivalin 55. edisyonu kapsamında, çağdaş Tayland tiyatrosundan Wichaya Artamat, "Six Days in October (The Dead Still Riot)" performansını Theatre de la Bastille'de sergileyecek. Mekan, 12-17 Ekim'de Lizbonlu koreograf Marga Alfeirao'nun "Lounge" performansına ev sahipliği yapacak.

Çin'in Guangdong eyaletindeki He Art Museum'da Güneydoğu Asya çağdaş sanatının önemli isimlerinden Sopheap Pich'in bambu ve doğal malzemelerle ürettiği heykellerden oluşan "Silent Restraint" sergisi ziyarete açılacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Louvre Abu Dhabi'de, 14 Ekim'de "Baharatlar ve Harikalar: Hint Okyanusu'nda Seyir" (Spices and Wonders: Sailing the Indian Ocean) sergisi ziyarete açılacak. Fransa'daki National Museum of Asian Arts-Guimet ortaklığında düzenlenen sergi, yüzyıllar boyunca okyanus aşırı rotalarla şekillenen denizcilik tarihini, haritacılık mirasını ve kültürlerarası sanat etkileşimini nadir eserler eşliğinde gözler önüne serecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinde bulunan Sharjah Art Foundation (SAF) ise Perform Sharjah programına ev sahipliği yapacak. Dün başlayan ve 29 Kasım'a kadar 5. edisyonu ile sanatseverleri karşılayacak etkinlik pek çok sanatçıyı bir araya getirecek. Katılımcı sokak tiyatroları ile deneysel ses-hareket performansları etkinlik kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki El Gouna kentinde 15 Ekim'de başlayacak El Gouna Film Festivali (GFF), Arap ve bağımsız dünya sinemasının güncel yapımlarını izleyiciyle buluşturacak. "9 Years of Stories" temasıyla gerçekleşecek festivalde, Fatherland, The Rose, 3 Weeks After, Safe Exit, All of a Sudden filmleri gösterilecek.

Katar'ın başkenti Doha'da ise 16 Ekim itibarıyla sahne performansları, geleneksel müzik dinletileri ve atölyeleri içeren Kore Kültür Haftası etkinlikleri başlayacak.