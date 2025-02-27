CİMER Eğitimi Samsun'da Gerçekleşti - Son Dakika
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CİMER Eğitimi Samsun'da Gerçekleşti

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Dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformu: CİMER CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Samsun'da düzenlendi Dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Samsun'da yoğun katılımla yapıldı.

27.02.2025 12:58  Güncelleme: 13:10
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Dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformu: CİMER

CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Samsun'da düzenlendi

SAMSUN - Dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Samsun'da yoğun katılımla yapıldı.

CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Programda ilk olarak söz alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, "CİMER millet ve devlet arasındaki en güçlü iletişim köprüsü ve dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformu olmuştur. Bu sebeple vatandaşlar CİMER'i sadece şikayet ve ihbar yeri olarak değil, yönetime katılımın bir aracı olarak görmektedir. Bu sebeple yapılan başvuruları yetkili makamlara analiz ve rapor olarak sunarak vatandaşların öncelikleri esas alan daha rasyonel kamu politikalarının oluşturulmasını sağlamak istiyor, bu amaç doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Dünyadaki en büyük kamu iletişim kurumu CİMER"

Dünya genelinde CİMER kadar büyük ve işlevsel bir kamu iletişim modeli olmadığını ifade eden Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, "CİMER ilk olarak Başbakanlık İletişim Merkezi olarak kuruldu. 2018'de hükümet sistemi ile birlikte CİMER oldu. Kuruluş, bugün çok ciddi bir noktaya geldi. CİMER çok önemli ve halk tarafından benimsenen bir kurumdur. Halkımız CİMER'e büyük bir ilgi ve iltifat gösterdi. Her derdini, sorununu, talebini, isteğini bu kuruma bildirdi. Bu da devletle vatandaş arasında güçlü bir diyalog köprüsünün oluşmasına vesile oldu. Artık, devlet ve vatandaş arasında ciddi bir diyalog köprüsü var. Bilgi edinme, dilekçe kanunu gibi kanunların etkisi ile halkımız sorunlarını en kısa sürede elektronik ortamda devlete iletebiliyor ve devlet bu sorunları çözmek için elindeki güçlerle hareket ediyor. Dünyadaki en büyük kamu iletişim kurumu CİMER. Sosyal medya kuruluşları gibi büyük iletişim grupları var ama kamunun elindeki dünyadaki en büyük iletişim bu. CİMER şu demek: Türkiye Cumhuriyeti, artık her köyündeki vatandaşın talebini bizzat biliyor. Aracı kullanmadan biliyor. Türkiye'nin en ücra köşesindeki tek bir yurttaşın arzusunu, emelini, isteğini, sıkıntısını biliyor. Bu da güçlü bir Cumhuriyet için çok sağlam bir dayanaktır. Bugün CİMER'in entegre olan 100 bine yakın personeli var. Bu 100 bin kişi her dakika vatandaşların arzularını, taleplerini, şikayetlerini dinliyor, tasnif ediyor ve çözüm için ilgili kuruluşlara gönderiyor. Bu çok güçlü bir devletin göstergesidir" diye konuştu.

Toplantı, protokol konuşmalarının ardından uzmanlar CİMER tanıtım, CİMER yönetmelik, başvuru işlemleri, inceleme ve denetimi, başvuru değerlendirme ve cevap onay süreci ile CİMER teknik konularında sunumlar gerçekleştirdiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel CİMER Eğitimi Samsun'da Gerçekleşti - Son Dakika

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