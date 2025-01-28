Dünyanın En Büyük Kuş Barınağı: Birds of Eden - Son Dakika
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Dünyanın En Büyük Kuş Barınağı: Birds of Eden

Dünyanın En Büyük Kuş Barınağı: Birds of Eden

Güney Afrika'nın Batı Cape eyaletindeki Birds of Eden, 3,500'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

28.01.2025 12:48
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Batı Cape eyaletindeki kuş barınağı "Birds of Eden", dünyanın en büyük serbest uçuş kuş barınağı olma özelliği taşıyor.

Dünya genelinde kuş gözlemciliğinin önemli merkezleri arasında yer alan Güney Afrika, 68'i endemik tür olmak üzere 856 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

"Birdlife South Africa" isimli Güney Afrikalı sivil toplum kuruluşunun 2018 tarihli raporuna göre, bu türlerden 132'si nesilleri tehdit altındaki türler olarak sınıflandırılıyor.

Plettenberg Körfezi yakınlarındaki Birds of Eden ise Güney Afrika'da birçok kuş türünün korunması açısından önemli görev üstleniyor.

220 türden 3 bin 500'den fazla kuş

AA muhabirinin, Birds of Eden yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 32 bin metrekarelik alana yayılan bu barınak, dünyanın en büyük serbest uçuş kuş barınağı olma özelliği taşıyor.

Toplamda 220 türden 3 bin 500'den fazla kuşa ev sahipliği yapan bu barınak, kuş meraklıları ve doğa severlerin popüler mekanları arasında yer alıyor.

Yaklaşık 23 bin metrekarelik alanı orman arazisini kapsayan barınak, 55 metre yüksekliği bulan kubbesi tel örgülerle kaplı, devasa bir kuş kafesi tasarımıyla dikkat çekiyor.

Barınaktaki 1,2 kilometre uzunluğundaki yürüyüş parkuru ise ziyaretçilere, doğanın içine kurulmuş bu kafesin içinde çok sayıda kuş türünü yakından gözleme imkanı sunuyor.

Kafesten doğaya

Barınakta yer alan türler arasında "kızıl ibis", "mavi-sarı makav", "pembe flamingo", "kanal gagalı tukan, "Afrika kaşıkçı kuşu" ve "Afrika gri papağan" türleri bulunuyor.

Birds of Eden, aynı zamanda daha önce esaret altında yaşamış kafes kuşlarının, doğaya salınmadan önce geniş bir koruma alanında doğal hayata adaptasyonu için rehabilitasyon merkezi olma işlevi görüyor.

Bu kuş türleri arasında vahşi doğada nüfusları hızla tükenmekte olan ve genellikle kafes kuşu olarak yetiştirilen "Afrika gri papağan" öne çıkıyor.

Giriş ücreti ve ulaşım

Ülkenin en popüler turistik rotalarından "Garden Route" üzerinde bulunan barınak, yakınlarındaki Plettenberg Körfezi'ne kara yoluyla yaklaşık 30 dakika mesafede bulunuyor.

Ulusal ve uluslararası alanda hayvan refahı konularında pek çok ödül sahibi olan bu barınağı ziyaret etmek isteyenler için giriş ücreti, 2025 itibarıyla kişi başı 410 Güney Afrika randı (yaklaşık 22 dolar) olarak açıklandı.

Ziyaretçiler rehberlik hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor. Her gün 08.00-17.00 saatlerinde ziyarete açık olan barınakta bir restoran da hizmet veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünyanın En Büyük Kuş Barınağı: Birds of Eden - Son Dakika

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