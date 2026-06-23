Dünyanın En Gürültülü İnsanı Avustralya'dan - Son Dakika
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Dünyanın En Gürültülü İnsanı Avustralya'dan

23.06.2026 15:01
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Joseph McGrail-Bateup, 122,4 desibel ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Avustralya'da klima temizleyicisi ve şehir tellalı Joseph McGrail-Bateup, 122,4 desibel şiddetinde bağırıp, "dünyanın en gürültülü insanı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Guinness Rekorlar Kitabı internet sitesinden yapılan açıklamada, Canberra'da klima temizleyicisi ve şehir tellalı Joseph McGrail-Bateup'ın 122,4 desibel şiddetinde "şimdi (now)" diye bağırdığı bildirildi.

Böylelikle 58 yaşındaki McGrail-Bateup'ın resmi olarak "dünyanın en gürültülü insanı" ilan edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakında Canberra'ya yolunuz düşerse, McGrail-Bateup'u görmeden önce sesini duyabilirsiniz. Joseph, bir rock konserindeki kadar yüksek sesle bağırabiliyor ve kalkış yapan bir askeri jetin gürültü seviyesine ulaşabiliyor"

ABC News haberine göre, ülkede Canberra ve Queanbeyan şehirlerinin "resmi fahri tellalı" olan ve "Lord Joseph" olarak tanınan McGrail-Bateup, gazetecilere yaptığı açıklamada, rekor denemesi için antrenman yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

Kelime tercihi "şimdi"

Dünya rekoru denemesi konusunda "sadece o güne odaklanılması gerektiğini" söyleyen McGrail-Bateup, "Sadece bir kelime, o da 'şimdi' kelimesiydi, 7 deneme yaptım ve sesim de sonraki birkaç gün boyunca çok kötüydü. Sesim boğuktu. Berbattı. Bunun için gerçekten antrenman yapamazsınız. Ama yaparken çok eğlenceli." ifadelerini kullandı.

McGrail-Bateup, ilk aşamada tercih ettiği "sessizlik" (quiet) kelimesinden "yeterince yüksek ses vermediği" gerekçesiyle vazgeçerek daha sonra "şimdi" kelimesinde karar kıldıklarını anlattı.

Gençliğinde eğitim gördüğü tiyatroda mikrofon benzeri ekipmanların kullanılmaması sebebiyle "yıllar içinde" sesinin yükseldiğini dile getiren McGrail-Bateup, 2022'de Avustralya Şehir Tellalları Birliğinin yarışmalarına katıldığını belirtti.

Guinness Rekorlar Kitabı internet sitesine göre daha önce, 1994'te Kuzey İrlandalı öğretmen Annalisa Flanagan, 121,7 desibel şiddetinde "sessizlik (quiet)" diye bağırarak "dünyanın en gürültülü insanı" olmuştu.

Kaynak: AA

Avustralya, Güncel, Kültür, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın En Gürültülü İnsanı Avustralya'dan - Son Dakika

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