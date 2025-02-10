Dünyanın En Uzun Adamı Yeni Ayakkabılarıyla Dünya Turu Yapacak - Son Dakika
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Dünyanın En Uzun Adamı Yeni Ayakkabılarıyla Dünya Turu Yapacak

Dünyanın En Uzun Adamı Yeni Ayakkabılarıyla Dünya Turu Yapacak

Sultan Kösen, Almanya'dan aldığı özel ayakkabılarla dünyayı gezmeye devam etmek istiyor.

10.02.2025 12:47
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Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, Almanya'da yaptırılan özel ayakkabılarıyla dünyayı gezmeye devam etmek istiyor.

Derik ilçesi Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetrelik el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kösen, bugüne kadar yaklaşık 130 ülkeye 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdi.

Kösen'e Almanya'da bulunan bir firma tarafından her yıl ayakkabı getiriliyor. Bu yıl da bir çifti yazlık, diğeri kışlık 37,5 santimetrelik 60 numara ayakkabılarını teslim alan Kösen, dünyayı adım adım gezmeye devam etmek istiyor.

Sultan Kösen, AA muhabirine, dünyanın en uzun insanı ve dünyanın en büyük el ve ayaklarına sahip olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Viyana'da 2009 yılında tanıştığı firma sahibinin daha sonra kendisine ayakkabı yaptığını duyunca çok sevindiğini anlatan Kösen, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 60-61 numara ayakkabı giyiyorum. Ayakkabılarım Almanya'da özel bir şekilde yapılarak her sene bana getiriliyor. Bazen ben Almanya'ya gidiyorum. Bu sene de arkadaşlarımız bana 2 çift ayakkabı getirdi. Daha önce ayakkabı bulmakta zorlanıyordum. Ayaklarım büyük olduğu için ayakkabılar dayanmıyordu. Yaklaşık 16 yıl önce Almanya'daki firmanın temsilcisi ile tanıştık. Bana 20 çiftten fazla ayakkabı yaptılar. Bir sürü ayakkabım var. Çok mutluyum. Artık ayakkabılara ihtiyacım yok."

Ayakkabılarının çok rahat ve hafif olduğunu, koku yapmadığını kaydeden Kösen, "Ayakkabılardan çok memnunum. Bu ayakkabılarımla dünya turuna devam etmek istiyorum. Hedefim bütün ülkeleri gezip görmek. Yaklaşık 130 ülkeye gittim, geri kalan ülkelere gitmek istiyorum. Yeni ayakkabılarımla yeni yolculuk ve yeni maceralara devam." diye konuştu.

Kösen, ayakkabılarını yapanlara ve buna vesile olanlara teşekkür etti.

"Sultan'ın ayakkabısından 2 veya 3 ayakkabı çıkar"

Firma sahibi Georg Wessels de Almanya'da 280 yıldır ayakkabı ürettiklerini, 50 yıldır da dünyada en büyük ayaklara sahip insanlarına ücretsiz ayakkkabı desteğinde bulunduklarını söyledi.

Kösen ile 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girdikten sonra tanıştığını belirten Wessels, şöyle konuştu:

"Sultan bir turneye çıkacaktı ama ayakkabıları yoktu. Birkaç kişiye ayakkabı yaptırmak istemiş ama olmamış. Benimle iletişime geçtiler. O günden beridir Sultan'ın ayakkabılarını yapıyoruz. İlk defa Viyana'da buluştuk. Ayakkabıları orada teslim ettim. Sultan'a şu ana kadar 20 çiftten fazla ayakkabı yaptık. Sultan'ın ayakkabıları ortopedik ve özel yapılıyor. Ayakkabıları 37,5 santim, 60 numara. Sultan'ın ayakkabısından 2 veya 3 ayakkabı çıkar."

Wessels, kendisinin artık emekli olduğunu, bu yıl ayakkabıları yeğeninin yaptığını belirtti.

Sultan'ı ve ailesini tanıdığı için çok mutlu olduğunu anlatan Wessels, "Dünyanın her yerinde uzun insanlar var ama Sultan benim için ayrı bir yerde. Türkiye'deki oğlum gibi." dedi.

Wessels'in yeğeni Adrian Wessels da Kösen'e ayakkabı yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Bir çift ayakkabıyı yapmanın 3-4 gün sürdüğünü kaydeden Wessels, "Bundan sonra Sultan'ın ayakkabılarını ben yapıp getireceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünyanın En Uzun Adamı Yeni Ayakkabılarıyla Dünya Turu Yapacak - Son Dakika

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