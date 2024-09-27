Dünyanın En Uzun Türk Lokumu Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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Dünyanın En Uzun Türk Lokumu Rekoru Kırıldı

Dünyanın En Uzun Türk Lokumu Rekoru Kırıldı

Bakan Göktaş, Afyon'da 114,7 metre uzunluğundaki Türk lokumuyla Guinness rekoru için start verdi.

27.09.2024 17:06
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında tarihi Uzun Çarşı'da düzenlenen dünyanın en uzun Türk lokumu denemesine katıldı. Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği ve lokum üreticilerinin destekleriyle yapılan rekor denemesine, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve protokol üyeleri katıldı. 10'dan geriye doğru sayan Bakan Göktaş, lokumun yapılması için başlangıç işaretini verdi.

100'e yakın ustanın görev aldığı lokum yapımı yaklaşık 1 saat sürdü. Guinness hakemlerinin de gözlemci olarak katıldığı organizasyonda ölçümler yapıldı ve görüntüler çekildi. Yapım işleminin bitmesi sonrası yapılan değerlendirmede, 114,7 metre uzunluğundaki Türk lokumunun Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hak kazandığı belirlendi. Guinness Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyma Subaşı Gemici tarafından rekor belgesi Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile Belediye Başkanı Burcu Köksal'a teslim edildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş daha sonra Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin açılışına katılmak üzere alandan ayrıldı.

HABER - KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA

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