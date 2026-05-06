Dünyanın En Yüksek Köprüsü: Huajiang
Dünyanın En Yüksek Köprüsü: Huajiang

06.05.2026 00:41
Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, 626,01 metre yüksekliğiyle Guinness rekoru kırdı.

GUİYANG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, dünyanın en yüksek köprüsü olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. Köprünün 626,01 metrelik yüksekliği tescillendi.

Beipanjiang Köprüsü'nün yüksekliğini geride bırakan yeni rekor, çok sayıda ölçüm ve doğrulamanın ardından salı günü açıklandı. Çin'in güneybatısındaki Guizhou ve Yunnan eyaletlerini birbirine bağlayan 565,4 metre yüksekliğindeki Beipanjiang Köprüsü, 2018 yılında dünyanın en yüksek köprüsü olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.

Guinness Dünya Rekorları Resmi Hakemi Luo Qiong, sertifikasyon töreninde yaptığı konuşmada, "Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nün nihai onaylanmış yüksekliği 626,01 metredir. Bu, 565,4 metrelik önceki rekoru geride bırakan yeni bir rekor anlamına gelmektedir" dedi.

Çin'in güneybatısındaki dağlık arazide bulunan ve çelik kafesli bir asma köprü olan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, Guizhou eyaletindeki Liuzhi-Anlong Otoyolu'nun kilit öneme sahip projeleri arasında yer alıyor. Köprü, 28 Eylül 2025 tarihinde trafiğe açıldı.

Açıldığı günden bu yana manzara izleme asansörleri, yüksek irtifa bungee jumping imkanları ve su perdesi ışık gösterileriyle turistik cazibe merkezi haline gelen köprü, geçen yılki Çin Ulusal Gün tatili ve bu yılki Çin Bahar Bayramı tatili de dahil olmak üzere önemli tatil günlerinde de çok sayıda ziyaretçinin akınına uğradı.

Kaynak: Xinhua

