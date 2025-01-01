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Dünyanın En Zenginleri Rekor Kırdı

2024'te zenginlerin serveti 10 trilyon doları aştı; Musk, Zuckerberg ve Huang öncülüğünde yükseliş.

01.01.2025 13:10
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NEW YORK, 1 Ocak (Xinhua) -- Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jensen Huang'ın ilk üçte yer aldığı dünyanın en zengin 500 kişisi, 2024 yılında servetlerini katlayarak yeni bir rekor kırdı. Bloomberg News'ün salı günü bildirdiğine göre bu milyarderlerin serveti toplamda 10 trilyon ABD dolarını aştı.

Teknoloji hisselerindeki önlenemez yükseliş, Musk, Zuckerberg ve Huang üçlüsünün yanı sıra Larry Ellison, Jeff Bezos, Michael Dell ve Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in servetlerine servet kattı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin 500 kişisinin gelirlerindeki 1,5 trilyon dolarlık artışın yüzde 43'ü, bu yıl 600 milyar doların üzerinde kazanan bu sekiz teknoloji titanına gitti.

Haberde, "Ancak 2024 yılında dünyanın en zenginleri listesinde en büyük çıkışı, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'a yeni seçim kampanyasında benzeri görülmemiş destek vererek Trump'ın 'en yakın arkadaşı' diye anılan Musk yaptı" denildi.

Haberde, "Yeni başkanla yakın ilişkisi sayesinde Musk'ın Tesla Inc., SpaceX ve xAI gibi şirketlerinin değeri arttı. Bu sayede Musk'ın serveti yıl başında 213 milyar dolar iken eşi görülmemiş şekilde 442,1 milyar dolara fırladı. 17 Aralık itibarıyla Musk ile Bezos arasındaki 237 milyar dolarlık fark, Bloomberg'ün zenginler endeksinin birinci ve ikincisi arasında kayda geçen en büyük fark oldu" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Xinhua

Mark Zuckerberg, Teknoloji, Elon Musk, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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