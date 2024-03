Bu Hafta Dünya Genelinde Gerçekleştirilecek Etkinlikler

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta geniş bir yelpazede, konser, sergi, tiyatro, fuar, festival ve performansların aralarında yer alacağı birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

İrlandalı müzisyen Niall Horan, 26 Mart'ta Almanya'nın Düsseldorf kentinde, 27 ve 28 Mart'ta da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da konser verecek.

İngiliz müzisyen James Blunt, Avrupa turnesi kapsamında 25-26- 27 Mart'ta Fransa'nın Dijon, Floirac ve Lyon kentlerinde, 30-31 Mart'ta İngiltere'nin Leeds ve Bristol şehirlerinde hayranlarıyla buluşacak.

Yeni albümünün ardından dünya turnesini sürdüren İngiliz rock grubu Judas Priest, 25 Mart'ta Almanya'nın Münih, 27 Mart'ta Dortmunt, 30 Mart'ta ise Polonya'nın Krakow kentinde sahneye çıkacak.

Çekya'daki Prag Belediye Binası'nda 26 Mart'ta "En İyi Klasikler" konserinin yanı sıra 27 Mart'ta Çek bestekar Antonin Dvorak konçertosu seslendirilecek.

Almanya'daki Philharmonie Berlin Konser Salonu, 31 Mart'ta İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin vefatının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen operaya ev sahipliği yapacak.

Amsterdam'daki Concertgebouw Konser Salonu'nda 25 Mart'ta ünlü çellist Benjamin Kruithof'un konseri, 26 Mart'ta da Bach'ın "St. Matthew Passion" oratoryosu gerçekleştirilecek.

Aynı mekanda 31 Mart'ta ünlü trompetçi Selina Ott, Paskalya konseri verecek.

Fuarlar ve sergiler

Amsterdam'da sanat fuarı "KunstRAI", bu yıl 27 Mart'ta sanatseverlere kapılarını açacak. Çağdaş sanat dallarından 75 ayrı galerinin yer alacağı fuara 300'ün üzerinde sanatçı katılacak.

Hong Kong'da ise "Art Basel" fuarı 28-30 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak. Asya'nın çeşitliliğinin farklı sanatsal çalışmalarla sunulacağı fuarda küresel sanatın güncel durumuna dair söyleşiler gerçekleştirilecek.

Hong Kong'da 28-31 Mart'ta gerçekleştirilecek "Art Central" sanat fuarında çağdaş ve dijital sanattan farklı örnekler, uluslararası sanatçıların açacağı galerilerde sergilenecek.

Film festivalleri

ABD'nin Michigan eyaletinde 26-31 Mart'ta "Ann Arbor Film Festivali", 62. kez sinemaseverlere kapılarını açacak.

Bağımsız ve deneysel film örneklerinin gösterileceği festivalde 60'ın üzerinde ülkeden yapımlar yer alacak.

Asya'nın en uzun soluklu film etkinliklerinden "Hong Kong Uluslararası Film Festivali" ise bu yıl 28 Mart'ta başlayacak.

Çok sayıda ülkeden film başvurusunun yapıldığı festival kapsamında 200'den fazla film gösterimi gerçekleştirilecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Brandon Murphy'nin yazıp yönettiği ve başrollerinde Barbara Crampton, Rachel Michiko Whitney ile Cooper van Grootel'ın oynadığı korku ve gerilim filmi "Snow Valley" 26 Mart'ta ABD sinemalarında olacak.

Ünlü oyuncu Sean Penn'in yeni filmi "Asphalt City" ve Steve Buscemi'nin yönettiği "The Listener" ise 29 Mart'ta vizyona girecek.

Aynı tarihte Adam Wingard'ın yönettiği "Godzilla x Kong: The New Empire" ve Robert Lorenz imzalı "In the Land of Saints and Sinners" beyazperdede olacak.