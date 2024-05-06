Dünyanın Farklı Şehirlerinde Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünyanın Farklı Şehirlerinde Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler

Dünyanın Farklı Şehirlerinde Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler

Bu hafta dünyanın çeşitli şehirlerinde konserler, tiyatrolar, sergiler ve kitap fuarları gibi birçok farklı etkinlik gerçekleştirilecek. Taylor Swift, Paris'te başlayacak olan dünya turnesine, Rammstein ise Çekya'da konser verecek. J Balvin, Amsterdam, Kopenhag ve Oslo'da sahne alacak. Olivia Rodrigo İngiltere turnesinde Glasgow ve Birmingham'da hayranlarıyla buluşacak. Eric Clapton solo konserlerine Newcastle ve Liverpool'da devam edecek. The Rolling Stones, ABD'de konserlerine devam edecek. Andre Rieu, Belfast'ta konser verecek. Alexandra Dovgan ise Barselona'da seyirciyle buluşacak. Ayrıca düzenlenecek olan fuarlar ve sergilerde de birçok sanat eseri sergilenecek. Buenos Aires Uluslararası Kitap Fuarı kitapseverleri bekliyor. Film festivalleri arasında ise Uluslararası Riveria Film Festivali ve Seattle Uluslararası Film Festivali öne çıkıyor. ABD'de vizyona girecek olan filmler arasında Kingdom of the Planet of the Apes, Not Another Church Movie ve The Image of You yer alıyor.

06.05.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ünlü pop yıldızı Taylor Swift, bu yılki dünya turnesine 9 ve 12 Mayıs'ta Paris'te vereceği konserle başlayacak.

Alman metal grubu Rammstein'ın 2024 turnesi kapsamındaki ilk konserleri de 11 ve 12 Mayıs'ta Çekya'daki Letnany Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Kolombiyalı müzisyen J Balvin, 8 Mayıs'ta Amsterdam, 10 Mayıs'ta Kopenhag ve 12 Mayıs'ta Oslo'da sahne alacak.

ABD'li müzisyen Olivia Rodrigo, İngiltere turnesi kapsamında 7 Mayıs'ta Glasgow, 10-11 Mayıs'ta da Birmingham'da hayranlarıyla buluşacak.

Eric Clapton 9 Mayıs'ta Newcastle, 11 Mayıs'ta da Liverpool'da solo konser verecek.

Rock müzisyeni Sting, 9 ve 10 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentinde sahne alacak.

The Rolling Stones, geçen ay başladığı dünya turnesine yarın ABD'nin Arizona eyaletindeki konserle devam edecek. Grup 11 Mayıs'ta da Nevada'da sahne alacak.

Klasik müzik etkinliklerinde ise Hollandalı viyolonist ve orkestra şefi Andre Rieu'nun 11 Mayıs'ta Belfast'ta vereceği konser öne çıkıyor.

Rus piyanist Alexandra Dovgan ise 8 Mayıs'ta Barselona'daki tarihi konser salonu Palau de la Musica Catalana'da seyirciyle buluşacak.

Fuarlar ve sergiler

New York'ta 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek "Bağımsız Sanat Fuarı", bu hafta öne çıkan sanat etkinlikleri arasında yer alıyor.

Fuar kapsamında açılacak 40 sergide, dünya çapında bağımsız sanat eseri örnekleri sergilenecek.

Amsterdam'da 9 Mayıs'ta sanatseverlere kapılarını açacak "Art On Paper" fuarında 4 gün boyunca karakalem, sulu boya, yağlı boya ve guaj boya alanında öne çıkan sanat çalışmaları sergilenecek.

Güney Kore'nin Busan kentindeki "Art Busan" fuarında da çeşitli sanat dallarından seçkin eserler, 160'ın üzerinde galeriyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yaklaşık 60 bin ziyaretçinin beklendiği fuar 4 gün sürecek.

Arjantin'de 25 Nisan'da kapılarını açan "Buenos Aires Uluslararası Kitap Fuarı" ise 13 Mayıs'a kadar kitapseverleri bekliyor.

Film festivalleri

İtalya'nın Sestri Levante kentinde yarın başlayacak "Uluslararası Riveria Film Festivali" 12 Mayıs'a kadar devam edecek. 35 yaş altı sinemacıların filmleri ve her yaştan sinemacıların belgesellerinin değerlendirileceği festivale, aralarında Raoul Bova, Ambra Angiolini ve Giulia Innocenzi'nin yer aldığı ünlü İtalyan oyuncular misafir olacak.

ABD'nin Washington eyaletinde "50. Seattle Uluslararası Film Festivali" ABD'nin Washington eyaletinde gerçekleştirilecek. Kapılarını 9 Mayıs'ta açacak festivale 100 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.

ABD'de vizyona girecek filmler

Başrollerinde Freya Allan, Kevin Durand ve Dichen Lachman'ın yer aldığı Kingdom of the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık) filmi, 10 Mayıs'ta ABD'de sinemalarda olacak.

Johnny Mack'in yazıp yönettiği komedi filmi "Not Another Church Movie" ve Jeff Fisher imzalı korku filmi "The Image of You", aynı tarihte ABD'de vizyona girecek.

Kaynak: AA

Film Festivali, Rolling Stones, Taylor Swift, Eric Clapton, Buenos Aires, Birmingham, Liverpool, Barselona, J Balvin, Seattle, Dünya, Swift, Paris, You, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın Farklı Şehirlerinde Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 13:04:35. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyanın Farklı Şehirlerinde Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement