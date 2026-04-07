Dünyanın Genç Orkestra Şefleri, Eskişehir'de Buluşuyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 12:10  Güncelleme: 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir, uluslararası klasik müzik dünyasının dikkatini çeken önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Eskişehir Uluslararası Gürer Aykal Orkestra Şefliği Yarışması kapsamında ön eleme sonuçları açıklandı.

Türkiye'nin duayen orkestra şeflerinden Gürer Aykal'a saygı niteliğinde düzenlenen yarışmaya dünyanın dört bir yanından yoğun başvuru yapılmıştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 16 genç orkestra şefi ön elemeyi geçerek Türkiye'ye gelmeye ve yarışmanın canlı performans aşamalarında yer almaya hak kazandı.

Ön elemeyi geçen isimler ise Anton Lemekhov, Atay Bağcı, Brian Liao, Francesco Gennaro, Georg Albegov, Hancheng Guo, Joshua Yoon, Maciej Tomasz Kotarba, Omar El Jamali, Shuyang Chen, Tom Zwolinski, Vera Slasnaya, Wei-Chung Chen, William Garfield Walker, William Lai ve Yumeki Terunuma olarak açıklandı. Farklı ülkelerden gelecek adaylar, 8-9 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışmanın birinci aşamasında canlı performanslarını sergileyecek. Yarışmacılar bu süreçte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahneye çıkarak orkestra şefliği alanındaki yeteneklerini uluslararası jüri karşısında gösterecek.

Sanat yönetmenliğini Rengim Gökmen'in üstlendiği yarışma, genç şeflere uluslararası bir platformda kendilerini gösterme imkanı sunarken, klasik müzik dünyasına yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor. Yarışmanın ilerleyen aşamalarında finalistler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı sırayla yöneterek yorumlarını ve müzikal yaklaşımlarını uluslararası jüriye sunacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen yarışma, kentin kültür ve sanat alanındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor. Dinamik kültürel yapısı, güçlü sanat kurumları ve genç nüfusuyla öne çıkan Eskişehir'in böylesine prestijli bir uluslararası yarışmaya ev sahipliği yapması, Türkiye'nin sanatsal alandaki küresel görünürlüğüne önemli katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası, Etkinlikler, Gürer Aykal, Eskişehir, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:56:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Dünyanın Genç Orkestra Şefleri, Eskişehir'de Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.