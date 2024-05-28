Dünyanın İlk Ahşap Uydusu Eylülde Uzaya Fırlatılacak - Son Dakika
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Dünyanın İlk Ahşap Uydusu Eylülde Uzaya Fırlatılacak

Dünyanın İlk Ahşap Uydusu Eylülde Uzaya Fırlatılacak

Japonya'da uzun yıllardır ahşap ve ağaç ürünleri üzerine çalışmalar yürüten bir firma ile Kyoto Üniversitesi, "dünyanın ilk ahşap uydusu" üretim projesinin tamamlandığını ve uydunun eylülde uzaya fırlatılacağını açıkladı. Sumitomo Forestry (SFC) firması ile üniversiteden yapılan ortak açıklamaya göre, uzayda giderek artan kirliliğe karşı başlatılan "dünyanın ilk ahşap uydusu üretimi" projesi başarıya ulaştı.

28.05.2024 18:20
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Japonya'da uzun yıllardır ahşap ve ağaç ürünleri üzerine çalışmalar yürüten bir firma ile Kyoto Üniversitesi, "dünyanın ilk ahşap uydusu" üretim projesinin tamamlandığını ve uydunun eylülde uzaya fırlatılacağını açıkladı.

Sumitomo Forestry (SFC) firması ile üniversiteden yapılan ortak açıklamaya göre, uzayda giderek artan kirliliğe karşı başlatılan "dünyanın ilk ahşap uydusu üretimi" projesi başarıya ulaştı.

"Düşük maliyetli ve çevre dostu uzay teknolojileri" mottosuyla yürütülen, İngilizcedeki "ahşap" ve "uydu" kelimelerinden türetilerek "LignoSat" olarak isimlendirilen proje yaklaşık 4 yılda tamamlandı.

Açıklamaya göre kenarlarına güneş panelleri monte edilen uydunun ağırlığı yaklaşık 1 kilogramı buldu. Manolya ağacından 4 ila 5,5 milimetre arası kalınlıktaki panellerle çevrili, 10 santimetrekarelik küp şeklinde üretilen LignoSat, kısmen alüminyumdan yapılan bir çerçeveye sahip.

Yerel tekniklere göre imal edilen, vida ve yapışkan malzeme kullanılmayan uydudaki ahşap malzemenin "uzayın zorlu ortamında dayanıklılığını ispatladığı" kaydedildi.

Ortak açıklamada, "uzay ve ahşap endüstrileri için son derece değerli bir adım" olarak nitelenen projenin, "ahşap kullanım fırsatlarının ortaya çıkarılmasına" yardımcı olacağı vurgulandı.

Projeyle yeni uydudan gönderilen veriler analiz edilerek ahşabın uzayda kullanım potansiyelinin keşfedilmesi amaçlanıyor.

JAXA'ya teslim edilecek

Projede Mart 2008'de Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) ziyaret eden Japon astronot ve Kyoto Üniversitesi Öğretim Üyesi Doi Takao görev üstlendi.

Doi, "Ahşabın uzayda kullanılacağını kanıtlamak istiyoruz. Gelecekte elektronik alt tabaka kısmı dahil tamamen ahşaptan yapılmış uydu üretmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Gelecek hafta Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) devredilecek LignoSat, eylül ayında ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi'nden ISS'ye doğru fırlatılacak.

Yüzde 60'ı kullanım dışı

İletişim, televizyon, navigasyon ve hava tahmini gibi amaçlarla atmosfere fırlatılan uydu sayısı gittikçe artıyor. Kullanım süresi bitmiş uydu parçaları dünyaya düşme riski taşıyor.

Dünya Ekonomik Forumuna (WEF) dayandırılan verilere göre, dünyanın çevresindeki yaklaşık 6 bin uydunun yüzde 60'ı artık kullanılmaması sebebiyle atmosferde uzay çöpü oluşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünyanın İlk Ahşap Uydusu Eylülde Uzaya Fırlatılacak - Son Dakika

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